Jetzt bei Amazon: Unfassbare Knochenbrecher-Action mit Mark Wahlberg, die euch richtig fertig zurücklassen wird

Mark Wahlberg hat unter der Regie von Peter Berg schon so einige patriotische Actionfilme gedreht. Bei Amazon gibt es jetzt den vielleicht Rasantesten von allen, dessen Ende euch überraschen wird.

Das Duo Peter Berg und Mark Wahlberg hat mittlerweile fünf Filme gemeinsam realisiert. Bei den ersten Werken handelte es sich um Biopics wie Lone Survivor oder Auseinandersetzungen mit mehr oder weniger aktuellem Zeitgeschehen wie Boston. Mit Mile 22 haben sie zum ersten Mal einen rein fiktiven Stoff verarbeitet und sich dafür Hilfe in Form von Martial-Arts-Talent Iko Uwais dazugeholt.

Mile 22 mit Mark Wahlberg ist ab sofort in der Flatrate bei Amazon Prime Video zu sehen.

Mile 22 bei Amazon Prime: Packende Hasenjagd auf Mark Wahlberg und Iko Uwais

Darum geht’s in Mile 22: Der indonesische Polizist Li Noor (Iko Uwais) stürzt in die amerikanische Botschaft. Er behauptet zu wissen, wo sich eine große Menge gestohlenes und radioaktives Material befindet. Dieses soll für Anschläge genutzt werden. Den genauen Aufenthaltsort verrät er jedoch nur, wenn er dafür in die USA gebracht wird. Da kommt Mark Wahlberg ins Spiel: Als CIA-Agent James Silva soll er für den Transport zum Flughafen sorgen.

Universum Film

Der Weg von 22 Meilen wird zum Spießrutenlauf, denn für einige Einheimische ist Li Noor zum Verräter geworden. Silva ahnt nicht, dass es nicht nur um einen Geleitschutz für einen Informanten geht. Es steht noch viel mehr auf dem Spiel.

Hektische Action und patriotische Philosophie könnten Mile 22 für euch trüben

Die Wackelkamera gepaart mit schnellen Schnitten ist bei modernen Actionfilmen längst etabliert. Dadurch soll dem Publikum das Gefühl vermittelt werden, an der Action teilzunehmen und mittendrin zu sein. Bei Mile 22 wird dieses Mittel maximal ausgereizt. Das Ergebnis sind dann brachiale und hektische Action-Szenen. Das kann jedoch dazu führen, dass man den Überblick über das Geschehen verliert und stattdessen Schwindelgefühle entwickelt.

Durchsetzt wird der Action-Thriller mit Büro-Szenen, in denen Mark Wahlberg als James Silva nach dem Geschehen beim Missions-Debriefing sitzt. Dort teilt er seine Gedanken mit über die Unzulänglichkeiten der Diplomatie sowie die Herausforderungen moderner Kriege. Diese Szenen sollen dem Charakter mehr Tiefe verleihen und uns beim Zuschauenzwischen den Action-Einlagen durchatmen lassen. Die patriotische Helden-Philosophie des Protagonisten kann für nicht-amerikanische Zuschauer:innen jedoch befremdlich wirken und ebenso anstrengend werden wie die Wackelkamera.

Wer sich den Film eher für die Knochenbrecher-Action ansehen will, kann Mile 22 mit Mark Wahlberg ab sofort bei Amazon Prime Video streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.