Jetzt bei Netflix: 20 Jahre altes Fantasy-Abenteuer mit Marvel-Star als Monsterjäger

Auf Netflix kann man Hugh Jackman jetzt als Jäger klassischer Monster in einem Fantasy-Abenteuer sehen, das gerade 20 Jahre alt geworden ist. Traut ihr euch?

Das Horror-inspirierte Fantasy-Action-Abenteuer Van Helsing wurde am 7. Mai dieses Jahres genau 20 Jahre alt. Pünktlich zum Jubiläum kam der Film jüngst ins Netflix-Angebot, wo er darauf wartet, von euch unter die Lupe genommen zu werden.

Die Mumie-Macher Stephen Sommers verbirgt sich als Regisseur hinter dem Projekt, das klassische Universal-Monster wie Vampire und Werwölfe beinhaltet, die von Hugh Jackman in der Titelrolle zur Strecke gebracht werden.

Fantasy-Abenteuer mit Horror-Einschlag: Van Helsing auf Netflix

Der berühmte Monsterjäger Gabriel Van Helsing (Jackman) wird 1887 nach Transsylvanien bestellt, um den Fürsten der Finsternis, Graf Dracula (Richard Roxburgh) höchstpersönlich, um die unheilige Ecke zu bringen. Dabei erhält er tatkräftige Unterstützung von Carl (David Wenham) und Anna Valerious (Kate Beckinsale), doch selbst als Trio könnte die Monster-Mission zum Problem werden.

Universal Van Helsing

Das alte Rumänien hat nämlich weitaus mehr übernatürliche Ungeheuer auf Lager. So bekommen Van Helsing und Co. es bald mit Versionen von Frankensteins Monster, Mr. Hyde, Werwölfen und weiteren unguten Gestalten zu tun. Statt Atmosphäre wie in den klassischen Filmvorlagen von Universal Pictures aus den 1940ern zählt hier jedoch nur aberwitzige Action und Effekt-Gewitter.

Noch mehr für Vampir- und Monster-Fans:

Das zweifelhafte Vermächtnis von Van Helsing

Der Film wurde damals schon wegen seiner mäßigen CGI-Effekte belächelt und ist, wenn wir ganz ehrlich sind, entsprechend mies gealtert. Er dient aber als interessantes Zeitdokument in der Kinolandschaft von vor 20 Jahren, als animierte Bilder aus dem Computer noch relativ neu waren und einige Filmschaffende sich trotz der damaligen Limitierungen erst einmal mit den neuen Möglichkeiten austoben wollten.

Trotz schlechter Kritiken gelang Van Helsing ein großer Kinokassenerfolg. Darüber hinaus ist es immerhin die erste Action-Rolle für Hugh Jackman nach den ersten beiden X-Men-Filmen. Co-Star Kate Beckinsale hingegen hatte schon durch Underworld mit Vampiren und Werwölfen zu tun.