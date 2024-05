Twilight-Star Kristen Stewart spielt erneut in einem Vampirfilm mit – diesmal aber mit Dune-Darsteller und absolutem Wildcard-Regisseur

Schauspielerin Kristen Stewart hat längst bewiesen, dass sie mehr als nur Twilight kann. Mit Oscar Isaac zusammen kehrt sie jetzt trotzdem noch mal zum Horror- und Vampir-Genre zurück.

Mit Filmen wie ihrem neuen Love Lies Bleeding stellt Kristen Stewart immer wieder unter Beweis, dass sie den ganzen Hate, der ihr damals durch die Twilight-Saga entgegenschwappte, weder damals noch heute verdient hat(te). Ganz fertig scheint sie mit dem Thema Vampire aber doch noch nicht zu sein, denn via Flesh of the Gods arbeitet sie aktuell an ihrer Blutsauger-Rehabilitation.

Dabei steht sie laut The Hollywood Reporter mit Star Wars-Star und Dune-Daddy Oscar Isaac vor der Kamera eines absolut wilden Filmemachers, der einige der unvorhersehbarsten Genre-Experimente der letzten Jahre hervorgebracht hat: Mandy-Regisseur Panos Cosmatos.

Nicht gerade Twilight: Glamouröser Vampir-Horror mit Kristen Stewart und Oscar Isaac

In Flesh of the Gods geht es um das im Luxus lebende Ehepaar Alex (Stewart) und Raoul (Isaac), das sich im Los Angeles der 80er Jahre ins Nightlife stürzt. Dabei treffen sie auf eine mysteriöse Frau und ihre feierfeste Anhängerschaft, mit der sie in einen surrealen Alptraum aus Glamour, Hedonismus und Gewalt fallen.

Geschrieben wurde das Ganze von Sieben-Autor Andrew Kevin Walker, dessen Drehbuch noch dieses Jahr verfilmt werden soll.

Regisseur Cosmatos über sein neues Projekt:

Wie Los Angeles selbst, lebt Flesh of the Gods im liminalen Reich zwischen Fantasie und Alptraum. Beide treibend und hypnotisch. Flesh wird euch mit auf eine Hot-Rod-Spritztour ins tiefe Glitzerherz der Hölle nehmen.

