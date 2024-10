Jetzt bei Netflix: Einer der intensivsten Kriegsfilme aller Zeiten mit Bildern, die sich für immer in den Kopf einbrennen

Im Netflix-Abo könnt ihr einen der fesselndsten und aufwühlendsten Kriegsfilme überhaupt streamen. Allein die Eröffnungsszene ist unvergesslich erschütternd.

Als einer der größten Regisseure des Kinos ist Steven Spielberg oft für familienfreundliche Unterhaltung bekannt. Im Verlauf seiner Karriere hat er aber auch sehr ernste Filme für Erwachsene gedreht. Dazu gehört der intensive Kriegsfilm Der Soldat James Ryan von 1998, den ihr gerade bei Netflix im Abo streamen könnt.

Ein unvergesslich eindringlicher Höhepunkt des gesamten Genres ist bereits die Eröffnungssequenz, die sich auf ewig in den Kopf einbrennt.

Kriegsfilm-Meisterwerk bei Netflix: Darum geht es in Der Soldat James Ryan

In der Handlung des Films sucht Captain John Miller (Tom Hanks) zur Zeit des Zweiten Weltkriegs mit einem Trupp aus acht Männern im umkämpften Frankreich nach Private Ryan (Matt Damon). Ihm soll er die wichtige Nachricht von dessen frühzeitiger Entlassung aus dem Kriegsdienst überbringen. Dadurch entsteht auch Missmut innerhalb der Truppe. Einige Soldaten verstehen nicht, warum sie ihr eigenes Leben riskieren sollen, um eine einzelne Person zu retten.

Schaut hier noch einen Trailer zu Der Soldat James Ryan:

Der Soldat James Ryan - Trailer (Deutsch)

Der Auftakt des Spielberg-Kriegsfilms ist ein erschütternder Höhepunkt für sich

In der Eröffnungssequenz von Der Soldat James Ryan wirft Spielberg sein Publikum sofort mitten in die Kriegshölle des 6. Juni 1944. Hier fand die Invasion der Normandie statt, wo es am Omaha Beach zum brutalen Inferno kam.

Diese Passage ließ der Regisseur zwei bis drei Wochen lang für gut 65 bis 70 Millionen Dollar des Gesamtbudgets drehen. Das Ergebnis ist ein fast unerträglicher Blick in den Abgrund, der das Töten und Sterben in seiner ganzen Grausamkeit präsentiert.

