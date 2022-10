Jetzt bei Netflix: Fantasy-Bombast mit Harry Potter-Ähnlichkeit lehrt düstere Seite der Magie

Seit heute könnt ihr bei Netflix eine neue magische Schule besuchen, die einige Ähnlichkeit mit Harry Potters Hogwarts hat: The School for Good and Evil bildet Märchen-Helden und Bösewichte aus.

The School for Good and Evil startet heute, am 19. Oktober 2022, bei Netflix. Schon wer vor einem Monat den bombastischen Trailer zum Fantasy-Abenteuer gesehen hat, wird reichlich Harry Potter-Parallelen erkannt haben. Denn die titelgebende Schule teilt ihre Kinder in zwei Häuser ein: Gut und Böse. Helden und Schurken. Doch ganz so schwarz-weiß ist die magische Ausbildung am Ende natürlich nicht.

Worum geht es in Netflix' Fantasy-Streich The School for Good and Evil?

The School for Good and Evil zeigt bei Netflix nach Soman Chainanis Buchvorlage The School for Good and Evil *: Märchen werden nicht einfach geschrieben – sie werden gelebt. Und zusammen mit zwei neuen Schülerinnen werden wir dorthin entführt, wo das übersinnlich begabte Personal der Fantasy-Geschichten ausgebildet wird: an die zweigeteilte Schule des Guten und des Bösen. Anders als bei Harry Potter werden die angehenden Schurken hier auch in düsteren Fächern der Zauberkunst unterrichtet.



Sophie (Sophia Anne Caruso) träumt schon lange davon, als zukünftige Prinzessin und Streiterin des Guten einen Platz an der magischen Schule zu erhalten. Ihre Freundin Agatha (Sofia Wylie) könnte auf die für sie vorgezeichneten Ausbildung zur Bösewichtin hingegen verzichten. Doch als die zwei tatsächlich an die mysteriöse Schule kommen, geschieht das Unerwartete: Sophie muss zu den Bösen und Agatha zu den Guten. Ein Fehler? Oder märchenhaftes Schicksal?

The School for Good and Evil: Woher kommt der Harry Potter-Vergleich?

Die Harry Potter-Ähnlichkeiten dürften Hogwarts-Fans schon beim Trailer-Schauen auffallen: Vom ersten (Hippogreif-ähnlichen) Anflug auf das in malerischer Landschaft liegende Schloss bis zur Einteilung in Häuser wirkt das magische Internatsleben hier mit skurrilen Professor:innen stark von dem berühmten Zauberlehrling inspiriert.

© Netflix The School for Good and Evil

Genau wie Harry Potter besitzt auch The School for Good and Evil mehrere Vorlagen-Bände, sodass Netflix bei einem Erfolg des Fantasy-Films weitere Sequels nachlegen kann. Und genau wie in Hogwarts läuft hier vor der Kamera eine beachtliche Anzahl an Stars im Cast auf.

The School for Good and Evil-Besetzung: Wer spielt wen?

Die Besetzung der Lehrkörper und Schüler:innen an der School for Good and Evil führt gestandene und neue Schauspiel-Talente zusammen:

Die Lehrer:innen

Kerry Washington (Scandal) spielt die gute Professorin Dovey



(Scandal) spielt die gute Professorin Dovey Charlize Theron (Mad Max Fury Road) spielt die böse Professorin Lady Lesso



(Mad Max Fury Road) spielt die böse Professorin Lady Lesso Laurence Fishburne (Matrix) spielt den Schulleiter



(Matrix) spielt den Schulleiter Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) spielt die gute Professorin Anemone



(Everything Everywhere All at Once) spielt die gute Professorin Anemone Mark Heap (Der Sternwanderer) spielt Professor Manley

(Der Sternwanderer) spielt Professor Manley Cate Blanchett (Der Herr der Ringe) spricht im Original ein geheimnisvolles Schreib-Instrument



Die Schüler:innen

