Jetzt bei Netflix: Gigantischer Sci-Fi-Flop mit Will Smith hat einfach 130 Millionen Dollar verpulvert

Der von Will Smith angeführte After Earth war eine der großen Science-Fiction-Hoffnungen der 2010er Jahre. Als der Film endlich in die Kinos kam, stellte sich jedoch Ernüchterung ein.

Will Smith ist einer der größten Hollywood-Stars. In den vergangenen Jahren musste seine Karriere – auch abseits des Oscar-Ausrasters – einige bittere Rückschläge verkraften, gerade im Sci-Fi-Bereich. Wo er einst mit Independence Day, Men in Black und I, Robot triumphierte, blieb etwa Gemini Man weit hinter den Erwartungen zurück.

Am härtesten dürfte ihn der Flop von After Earth getroffen haben, der vor ein paar Tagen frisch bei Netflix eingetroffen ist. Der ambitionierte Science-Fiction-Film, in dem Smith zusammen mit seinem Sohn Jaden Smith zu sehen ist, scheiterte an den Kinokassen und wurde von der Kritik in der Luft zerrissen. Auch auf Moviepilot hat er bisher wenig Liebe erfahren. Im Durchschnitt gebt ihr After Earth 4,4 von 10 Punkten.

Science-Fiction-Flop bei Netflix: Will Smith kehrt auf die post-apokalyptische Werde zurück

Dabei hört sich die Prämisse vielversprechend an: Da die Erde nicht mehr bewohnbar ist, hat sich die Menschheit auf die Suche nach einer neuen Heimat begeben und diese auf dem Planeten Nova Prime gefunden. Viele Jahre später muss General Cypher Raige (Will Smith) aufgrund eines Asteroidenschauer mit seinem Sohn Kitai (Jaden Smith) eine Notlandung einlegen – ausgerechnet auf der Erde, wie sich später herausstellt.

Hier könnt ihr den Trailer zu After Earth schauen:

After Earth - Trailer (Deutsch) HD

Weder die Vater-Sohn-Geschichte noch der Überlebenskampf auf der Erde überzeugt. Zudem scheiterte der von M. Night Shyamalan inszenierte Film an den Kinokassen: Auf ein beachtliches Budget von 130 Millionen US-Dollar kommt in den USA ein Einspiel von gerade einmal 60 Millionen US-Dollar. Weltweit schaffte es After Earth auf 240 Millionen US-Dollar – viel zu wenig für einen Sci-Fi-Blockbuster dieser Größenordnung.



Mit etwas Abstand lohnt sich vielleicht ein zweiter Blick. Nicht zuletzt warten Shyamalans Filme in der Regel mit vielen interessanten Ideen in der Gestaltung auf. Wenngleich bestimmte Aspekte der Handlung von After Earth nach wie vor kontrovers diskutiert werden können (etwa die Scientology-Parallelen ), fängt der Regisseur die Atmosphäre der verlassenen und von Pflanzen überwucherten Erde gekonnt ein.

