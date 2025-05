Jetzt bei Netflix: In neuer Serie fällt House of the Dragon-Star einer skurrilen Sekte in die Hände

Serien-Fans dürfen sich ab heute über Sirens im Netflix-Programm freuen. Darin wird House of the Dragon-Star Milly Alcock von Julianne Moore in eine merkwürdige Gemeinschaft gezogen.

Netflix steht mal wieder mit einer starbesetzten Serie in den Startlöchern, die nicht nur Julianne Moore in ihrer Mitte hat, sondern auch House of the Dragon-Star Milly Alcock. Sirens nimmt uns mit in die Welt einer wohlhabenden und merkwürdigen Gemeinschaft von Frauen, die nicht das ist, was sie vorgibt zu sein.

Sirens auf Netflix: House of the Dragon-Star Milly Alcock bekommt von Julianne Moore nicht genug

Devon DeWitt (The White Lotus-Star Meghann Fahy) kehrt für das Labor Day-Wochenende in ihre Heimat auf einer kleinen Insel zurück. Dort sucht sie ihre kleine Schwester Simone (Alcock) auf, die sich nicht nur drastisch verändert zu haben scheint, sondern ihrer Chefin Michaela Kell (Moore) rund um die Uhr ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt. Diese steht an der Spitze einer mysteriösen Gemeinschaft, die auf dem luxuriösen Anwesen Cliff House leben.

Devon will um jeden Preis herausfinden, was hinter der Gemeinschaft steckt, denn sie vermutet eine Sekte – oder schlimmeres. Doch Michaela Kell hat nicht das geringste Interesse daran, ihre hingebungsvolle Assistentin Simone gehen zu lassen. So muss sich Devon schließlich auf ein gefährliches Spiel einlassen.

Sirens wurde von Molly Smith Metzler entwickelt, die für Netflix bereits die gefeierte Serie Maid zum Hit machte. Die Miniserie basiert auf einem Theaterstück, das die Drehbuchautorin während ihres Studiums an der Juilliard School in New York City verfasst hat. Neben Julianne Moore, Milly Alcock und Devon DeWitt sind in der Serie unter anderem Kevin Bacon (Footloose), Josh Segarra (AJ and the Queen), Bill Camp (The Night of) und Glenn Howerton (Crank) zu sehen.

Sirens ist am 22. Mai 2025 auf Netflix gestartet und umfasst fünf Episoden. Die Serie wurde als Miniserie konzipiert, mit einer 2. Staffel ist demnach zunächst nicht zu rechnen. Wenn ihr stattdessen weitere Serien-Tipps sucht, hört doch mal in unseren Podcast rein:

