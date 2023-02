Jetzt bei Netflix: Neue Horror-Serie lässt mörderische Handy-App auf Jugendliche los

Bei Netflix könnt ihr euch jetzt mit der britischen Horror-Serie Red Rose gruseln. Darin treibt eine bösartige Smartphone-App ein perfides Spiel mit Jugendlichen.

Was wäre, wenn Gossip Girl beschlossen hätte, die Teens der Upper East Side in den Wahnsinn zu treiben und sogar zu töten? So ungefähr könnt ihr euch die neue britische Horror-Serie Red Rose vorstellen, deren acht Folgen seit dem 15. Februar 2023 auf Netflix zu streamen ist.

Hier sind es hingegen britische Jugendliche aus einer tristen Industriestadt, die von einer mysteriösen App terrorisiert werden, welche ihnen nach dem Leben trachtet. Die neue Serie vom Sex Education-Produktionsstudio könnte der nächste Netflix-Hit werden.

In der Netflix-Serie Red Rose wird das digital vernetzte Leben zum tödlichen Albtraum

Eine Gruppe Jugendlicher aus der britischen Stadt Bolton hat gerade die Abschluss-Examen der Mittelschule hinter sich gebracht und blickt einem Sommer voller Freiheiten und Partys entgegen. Was sie hingegen erwartet, ist ein absoluter Albtraum. Dieser beginnt, als die Schülerin Rochelle (Isis Hainsworth) eine App namens Red Rose runterlädt.

Schaut hier den Trailer zum Netflix-Horror Red Rose:

Red Rose - S01 Trailer (English) HD

Rochelles Familie ist arm, ihre Mutter tot und sie damit überfordert, sich um ihre Geschwister zu kümmern. Da kommt eine App wie gelegen, die ihr Wünsche erfüllen kann und ihr Leben verbessert. Bald jedoch offenbaren sich ihre wahren, finsteren Absichten. Red Rose ist omnipräsent. Sie kann hacken, tracken, abhören, gefälschte Nachrichten verschicken und das gesamt digitale Leben einer Person mit nur einem Post zerstören.

Als noch weitere Mitschüler:innen Rochelles Red Rose auf ihre Smartphones laden, ist es bereits zu spät. Sie alle werden Teil eines perfiden Online-Spiels, das viele von ihnen nicht überleben werden. Die Zeit rennt davon, während sie herausfinden müssen, was hinter Red Rose steckt. Eine echte Person? Eine paranormale Entität? Oder gar eine mörderische AI?

Der Teenie-Horror Red Rose ist die neue Netflix-Serie der Sex Education-Macher

Bei Red Rose handelt es sich um eine Ko-Produktion von Netflix und BBC Three. In Großbritannien war die acht Folgen umfassende erste Staffel bereits im Sommer 2022 zu sehen und ist jetzt auch international bei Netflix verfügbar. Hinter der Serie steckt die Produktionsfirma Eleven Film, die für Netflix bereits den Serien-Hit Sex Education produzierte.

Netflix Red Rose

Entwickelt wurde die Serie von den Brüdern Michael und Paul Clarkson, die zuvor bereits an der Netflix-Horror-Serie Spuk in Bly Manor als Drehbuchautoren und Ko-Produzenten mitwirkten. Der Cast setzt sich hauptsächlich aus noch recht unbekannten, jungen Schauspielenden zusammen. Netflix-Fans könnten Darstellerin Isis Hainsworths jedoch aus der Teenie-Komödie Metal Lords kennen.

Eine weitere Hauptfigur wird von Amelia Clarkson verkörpert, die zuvor unter anderem in der Wikinger-Serie The Last Kingdom mitspielte. Horror-Fans können sich zudem auf einen Auftritt von The Terror-Darsteller Adam Nagaitis freuen, der demnächst auch in dem The Walking Dead-Spin-off mit Daryl Dixon zu sehen sein wird.

