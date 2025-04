Jetzt bei Netflix: Neuer Thriller über Geiselnahme, die so tatsächlich vor 3 Jahren in einem Apple Store passiert ist

Seit heute ist iHostage auf Netflix verfügbar. Der niederländische Thriller erzählt von einer Geiselnahme, die sich vor 3 Jahren in Amsterdam abspielte.

Selbst ein Spaziergang zum Apple Store kann zum Schicksalsschlag ausarten. So zeigt es jedenfalls iHostage, der seit heute auf Netflix läuft: Der Thriller erzählt auf Grundlage einer wahren Geschichte von einer Geiselnahme, bei der ein Mann in einem Apple Store Angst und Schrecken verbreitete.

Netflix-Thriller iHostage: Das ist die wahre Geschichte des Geiseldramas

Im Netflix-Film iHostage betritt ein Mann einen Apple Store in der Amsterdamer Innenstadt, zieht eine Waffe und befiehlt den Anwesenden, sich auf den Boden zu legen. Die meisten können fliehen, aber einige bleiben zurück. Und befinden sich nun in der Gewalt des Geiselnehmers.

Schaut euch hier den Trailer zu iHostage an:

iHostage - Trailer (English Subs) HD

Wie der Trailer zu iHostage andeutet, fühlt sich der Mann durch den Staat gedemütigt und betrogen. Die Mitarbeiter des Verhandlungsteams versuchen fieberhaft, den Täter nicht zu verärgern, während er die Menschen in seiner Gewalt hat. Doch je länger die Geiselnahme dauert, desto mehr ist eine Eskalation wahrscheinlich.

iHostage basiert auf einer wahren Geschichte: Am Amsterdamer Platz Leidseplein brachte ein Mann 2022 einen ganzen Apple Store in seine Gewalt. Neben Schusswaffen trug der Geiselnehmer Sprengstoff bei sich, wie der Guardian berichtete. Zunächst befand sich nur eine einzelne Geisel im Gebäude, später wurde bekannt, dass sich mehrere Personen in den Toiletten versteckt hatten.

Nach etwa 5 Stunden Verhandlung gelang es einer Geisel, während einer Wasserlieferung zu flüchten. Der Täter nahm die Verfolgung auf, wurde aber von einem Polizeiwagen erfasst und lebensgefährlich verletzt. Er verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Inszeniert wurde iHostage von Regisseur Bobby Boermans (Die goldene Stunde). Vor der Kamera ist unter anderem Matteo van der Grijn (Ted Lasso, Tribes of Europa) zu sehen.

