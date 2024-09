Jetzt bei Netflix: Richtig harter Gangster-Thriller mit einem absoluten Superstar, der ständig vergessen wird

Dieser Netflix-Tipp erzählt von einem Kreislauf aus Gewalt und Kriminalität, einer Sehnsucht nach mehr – und einem zerbrechlichen Gleichgewicht, das zu kippen droht.

Einige Schauspieler machen sich hinter der Kamera ebenso gut wie davor. Und manchmal ist das Ergebnis besonders beeindruckend, wenn sie einfach beide Rollen übernehmen. Wenn die Vision eine besonders persönliche ist, die von derselben Person sowohl als Darsteller:in als auch als Regisseur:in vermittelt wird.

Eine solche Vision findet sich auf melancholisch-dreckige Weise in Ben Afflecks Milieu-Studie The Town - Stadt ohne Gnade aus dem Jahr 2010, die ihr derzeit bei Netflix streamen könnt. Der Film nimmt sich viel vor: Er will eine erfolgreiche Romanverfilmung sein, ein harter Thriller, ein Gangster-Drama und eine zwiegespaltene Liebeserklärung an Afflecks Kindheitsstadt Boston. Das Schöne: Der Film schafft das auch.



Darum geht es in Ben Afflecks Gangster-Drama The Town

Doug MacRay (Affleck) sieht sich als inoffizieller Herrscher Bostons. Oder zumindest als wichtige rechte Hand des größten Bosses der Unterwelt. Doug ist Anführer einer sehr erfolgreichen Bande von Bankräubern und hat sich damit ein recht bequemes Leben mit seinen Kameraden aufgebaut. Sein engster, aber leicht reizbarer Freund ist Jem (Jeremy Renner), der für Doug seine Hand ins Feuer legen würde.



Bislang sind die Verbrecher stets unbehelligt aus ihren Raubzügen hervorgegangen und haben sich eine goldene Nase verdient. Doch eines Tages geht etwas schief und plötzlich sehen sich die Männer gezwungen, eine Geisel zu nehmen: Claire Keesey (Rebecca Hall). Glücklicherweise muss kein Blut vergossen werden. Doch dann stellen die Räuber fest, dass ihre Ex-Geisel gefährlich nah an ihrem Viertel wohnt.



Bei seinen Nachforschungen über Claire passiert Doug das Unverzeihliche: Er verliebt sich in sie. Mit einem Mal sitzt er völlig zwischen den Stühlen und muss sich fragen, welche Zukunft er sich eigentlich wünscht. Noch dazu kommt das FBI den Bankräubern immer weiter auf die Spur.



The Town bei Netflix ist ein wunderbar harter Mix aus Heist-Thriller und Gangster-Drama

The Town ist nicht Afflecks Regie-Debüt. Die Ehre wurde Gone Baby Gone - Kein Kinderspiel zuteil. Ab und an scheint The Town wie ein unbekannter kleiner Bruder wieder in der Versenkung zu verschwinden und in Vergessenheit zu geraten. Umso mehr Grund, ihn regelmäßig wieder auszugraben und klarzustellen: Affleck macht hier aus der Buchvorlage Prince of Thieves von Chuck Hogan etwas absolut Sehenswertes.



Er inszeniert stilsicher und mit einem angenehmen Sinn für das Gleichgewicht von atemloser Spannung und melancholischer Ruhe. Hinzu kommt das von ihm angeleitete Schauspiel im Film, das permanent zwischen gefühlvoll und grausam hart oszilliert. Figuren wie Pulverfässer, getrieben-kalte Ermittler, zwei Herzen in einer Brust eines früher so selbstsicheren Protagonisten.



Hier wird weder glorifiziert noch vorschnell verurteilt, Momente bleiben stehen, solange sie müssen. Die Action tut gegebenenfalls so weh, wie sie es braucht. Und uns bleibt die Wahl: Wir können empathisch einsteigen und mitleiden oder einfach die Spannung eines komplexen Katz-und-Maus-Spiels mit klug gesetzten Gewaltspitzen genießen.



Ben Afflecks vielseitiger Gangster-Thriller The Town – Stadt ohne Gnade steht euch jetzt zum Streamen bei Netflix zur Verfügung.