Jetzt bei Netflix und (!) Amazon Prime: Einer der besten Sci-Fi-Blockbuster der letzten 3 Jahre

Unsere Science-Fiction-Filmempfehlung könnt ihr sowohl bei Amazon Prime als auch bei Netflix sehen. Wir versprechen euch ein Erlebnis der Extraklasse.

2018 kam Ready Player One in die Kinos, der bis dato letzte große Film von Steven Spielberg (Jurassic Park, Indian Jones). Seine fantastische Sci-Fi-Vision könnt ihr seit kurzem bei zwei der größten Streamingsdienste schauen: Netflix und Amazon Prime *. Wir erklären euch, warum sich Ready Player One so sehr lohnt.

3 Gründe, Ready Player One bei Netflix und Amazon Prime zu streamen

Grund 1: Die dynamische Action von Ready Player drückt euch ins Sofa

Vor allem das Rennen zu Beginn des Film, das durch die virtuelle Online-Plattform namens OASIS führt, wird euch den Atem rauben. Spielberg nutzt in der Sequenz jeden Millimeter des Bildschirms aus und gibt uns ein authentisches Gefühl für die Geschwindigkeit Rennteilnehmenden.

Das VR-Thema des Films lädt zu visuellen Spielereien ein, was der Regisseur nur zu gerne annimmt: Schwerelose Tänze, chaotische Schlachten, dystopische Städte: alles sieht toll aus in Ready Player One.

Reay Player One - Come With Me Trailer (English) HD

Grund 2: Steven Spielbergs Leidenschaft für Science-Fiction-Welten

Spielberg beherrscht so gut wie jedes Genre, Science-Fiction hat es ihm aber besonders angetan. E.T., Krieg der Welten, Unheimliche Begegnung der dritten Art erzählen von Kontakten mit Außerirdischen, Minority Report und A.I. entwerfen Zukunftsszenarien. Ready Player One ist seine Antwort auf die Frage, wie Virtuelle Realität sinnliche Erfahrungen und das Zusammenleben der Menschen verändert.

© Warner Ready Player One

Grund 3: Die vielen Easter-Eggs in der Sci-Fi-Welkt

Der Science-Fiction-Film baut seine Handlung auf einer abenteuerlichen Suche nach drei Easter Eggs in der virtuellen Welt Oasis auf. Hauptfigur Wade (Tye Sheridan) saust mit dem DeLorean aus Zurück in die Zukunft über die digitalen Straßen. Das ist eine der offensichtlicheren Anspielungen auf bekannte Filme von wohl weit über 100 Verweisen. Das Highlight im Referenzen-Strudel ist definitiv eine Sequenz, die komplett in einem der furchterregendsten Horrorfilme aller Zeiten spielt.



