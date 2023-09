Jetzt erstmals bei Amazon und Co. streamen: Der erfolgreichste Film 2023, dessen Fortsetzung ein großes Rätsel bleibt

Seit heute kannst du den Kino-Hit Barbie zu Hause streamen, der dieses Jahr einige Rekorde gebrochen hat. Ob Barbie 2 mit Margot Robbie und Ryan Gosling kommt, bleibt aber weiter unklar.

Ab dem heutigen 12. September kannst du Barbie mit Margot Robbie und Ryan Gosling zu Hause schauen. Einer Fortsetzung steht derzeit aber unter anderem die größte Hollywood-Krise seit Langem im Weg.

So kannst du Barbie zu Hause streamen

Barbie ist in der Kauf- und Leihversion bei Anbietern wie Amazon *, MagentaTV und anderen erhältlich. Für 19,99 Euro kann man den Film in SD, HD oder 4K-Qualität kaufen, für 15,99 Euro kann man ihn leihen.

Auf Disc erscheint der Film dann voraussichtlich im Oktober. Bislang ist nicht bekannt, wann das pinke Abenteuer in einer Streaming-Flat bei Netflix, Amazon Prime Video oder der Konkurrenz verfügbar sein wird.

Darum geht's in Barbie mit Ryan Gosling und Margot Robbie

Harley Quinn-Darstellerin Margot Robbie spielt die "stereotypische" Barbie, die im pinken Barbieland zwischen Barbie-Anwältinnen, -Ärztinnen und -Astronautinnen ihrem Alltag nachgeht. Bis sich Fehler in ihr perfekt abgestimmtes Leben schleichen: Auf einmal hat sie Plattfüße, denkt über den Tod nach und der Toast fliegt verbrannt aus dem Toaster. Daraufhin macht sich Barbie mit dem blinden Passagier Ken (Ryan Gosling) auf in die echte Welt, um ihre Besitzerin (America Ferrera aus Superstore) zu finden.

Warner Bros. Barbie

Lange vor Veröffentlichung entwickelte sich Barbie zum Popkultur-Phänomen, was unter anderem am zeitgleichen Kinostart mit dem düsteren Atombombendrama Oppenheimer von Christopher Nolan lag. Poster für das Double Feature "Barbenheimer" machten die Runde.

Als der Film dann anlief, tauchten Fans vielerorts demonstrativ in pinker Kleidung auf. So entwickelte sich Barbie zum weltweit erfolgreichsten Film 2023, mit einem bisherigen Einspielergebnis von 1,4 Milliarden Dollar. Allein in Deutschland wurde der Film von 5,2 Millionen Zuschauenden gesehen.

Barbie 2 bleibt weiter ein Rätsel

Die Geschichte von Barbie verlangt keine Fortsetzung, aber im Kontext des heutigen Hollywood-Geschäfts scheint Barbie 2 unvermeidlich. Trotzdem wurde der Film noch nicht angekündigt. Regisseurin und Co-Autorin Greta Gerwig erklärte im August gegenüber dem Branchenmagazin Variety , dass sie bereit wäre für eine Rückkehr nach Barbieland.

Warner Bros. Barbie

Laut eines Berichts des Hollywood Reporters bemühte sich das Studio Warner Bros. mehrere Monate vor dem Kinostart von Barbie darum, die Stars für Fortsetzung vertraglich zu binden. Das ist eigentlich üblich für Franchise-Filme dieser Art. Doch weder Greta Gerwig noch Ryan Gosling oder Margot Robbie ließen sich darauf ein. Das erweist sich im Nachhinein aus finanzieller Sicht als clever, da sie auf Grund des enormen Erfolg des Films mit einer stärkeren Verhandlungsposition antreten würden.

Bisher gibt es trotzdem keine Hinweise auf Verhandlungen, was unter anderem am Doppelstreik in Hollywood liegen könnte. Weder Schauspielenden noch Autor:innen ist es gegenwärtig erlaubt, in Verhandlungen mit Studios zu treten, die bestreikt werden.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.