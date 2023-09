Jetzt erstmals im Abo streamen: Der bisher beste Fantasy-Film des Jahres, den viel zu wenige im Kino gesehen haben

Heute erscheint der bis dato beste Fantasy-Film 2023 in der Streaming-Flat, bei dem es sich leider um einen Geheimtipp handelt. Warum sich das Chris Pine-Abenteuer lohnt, lest ihr hier.

In Deutschland haben nicht einmal eine Million Menschen Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben im Kino gesehen, dabei zählt das Fantasy-Abenteuer zu den unterhaltsamsten Blockbustern des Jahres. Jetzt gibt es eine weitere Möglichkeit, den Film mit Star Trek-Captain Chris Pine und Fast and Furious-Familienmitglied Michelle Rodriguez daheim nachzuholen.



Darum geht's in Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben



Ein Dieb (Chris Pine) und eine Barbarin (Michelle Rodriguez) brechen gemeinsam nach zwei Jahren Inhaftierung aus dem Gefängnis aus. Auf ihrem Weg treffen sie auf einen talentlosen Zauberer (Justice Smith) und eine Druidin (Sophia Lillis). Gemeinsam wollen sie den betrügerischen Schurken (Hugh Grant) bestehlen, während der Dieb seine Tochter aus dessen Fängen befreien will.

Paramount Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben

Dungeons & Dragons wurde vom selben Regie-Duo wie Game Night realisiert und das merkt man der Fantasy-Spielerei an. Das familienfreundliche Abenteuer steckt voller Wortwitz, einfallsreichen visuellen Ideen und Action-Szenen, die fantasievoll auf den Kräften ihrer Helden-Gruppe aufbauen. Diese Gruppe überzeugt wiederum mit einer exzellenten Besetzung, die den einzelnen Klassen aus dem Dungeons & Dragons-Spiel ordentlich Charakter verleiht.

An den Kinokassen blieb der Film trotzdem hinter den Erwartungen zurück, was unter anderem an seinem Timing lag. Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben startete eingeklammert zwischen zwei der großen Filme des Jahres: John Wick: Kapitel 4 und Der Super Mario Bros. Film, die viel Aufmerksamkeit auf sich zogen.

Eine Fortsetzung wurde folglich noch nicht angekündigt, aber immerhin: Der Film erzählt eine in sich abgeschlossene Geschichte und braucht nicht notwendigerweise einen zweiten Teil.

So kannst du den Fantasy-Film streamen



Dungeons & Dragons ist schon seit Längerem in der Kauf- und Leihversion fürs hiesige Heimkino erhältlich. Am heutigen 30. September erscheint das Fantasy-Abenteuer außerdem im Katalog von Paramount+ und damit erstmals in einer Streaming-Flat.



