Das bisher beste Fantasy-Abenteuer des Jahres könnte wider Erwarten Fortsetzung kriegen, aber nur unter einer richtig harten Bedingung

Eine der positivsten Film-Überraschungen 2023 enttäuschte leider an den Kassen. Trotzdem gibt es Hoffnung für eine Fortsetzung von Dungeons & Dragons.

Dass Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben etwas ganz Besonderes werden könnte, war schon vor dem Kinostart abzusehen. Der Fantasy-Film mit Chris Pine und Michelle Rodriguez machte dieses Versprechen als spaßiges Abenteuer mit originellen Action-Einfällen und einer glänzenden Besetzung wahr. Das schlug sich allerdings nicht an den Kinokassen nieder.

Eingequetscht zwischen den Starts von John Wick: Kapitel 4 und Der Super Mario Bros. Film, hatte der D&D-Film keine Gelegenheit, über Mundpropaganda ein größeres Publikum aufzubauen. Das enttäuschende Einspielergebnis spricht deshalb gegen eine Fortsetzung. Kürzlich nannte der Chef von Paramount persönlich die eine Bedingung, unter der wir Chris Pine und Co. in diesen Rollen wiedersehen könnten.

Dungeons & Dragons 2 ist nicht chancenlos, aber es wird schwer

Studio-CEO Brian Robbins stand der Variety Rede und Antwort. Im Rahmen eines großen Porträts kam er auf die Möglichkeit von Dungeons & Dragons 2 zu sprechen. Seine Antwort:



Wir müssen herausfinden, wie wir den Film für weniger Geld produzieren können.

Paramount Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben hat laut des Branchenblatts keinen Gewinn abgeworfen, sondern wird Verlust machen. Wie groß der ist, bleibt Spekulationssache. Das Budget wird auf 150 Millionen Dollar geschätzt. Um in die schwarzen Zahlen zu kommen, hätte der Fantasy-Film vermutlich die 370-Millionen-Marke beim Einspielergebnis knacken müssen, da neben dem Budget auch noch die Werbe- und andere Kosten eingerechnet werden müssen. D&D spielte aber nur 208 Millionen Dollar ein.



Fortsetzungen mit niedrigeren Budgets als die Vorgänger sind keine Seltenheit. Bei Filmen wie Paddington 2, Star Trek II: Der Zorn des Khan und Logan - The Wolverine ging die Rechnung auf. Ob Dungeons & Dragons es so weit schafft, bleibt unklar.

