Jetzt fürs Heimkino sichern: Der neue Teil einer 5,3 Milliarden Dollar schweren Sci-Fi-Reihe, die sich dieses Jahr komplett neu erfunden hat

Nach fünf Jahren kehrt das Science-Fiction-Spektakel Transformers zurück. Der siebte Teil lässt es mit Aufstieg der Bestien wieder ordentlich krachen. Es ist bereits das zweite Reboot rund um die Autobots und erscheint in einer limitierten Auflage fürs Heimkino.

Vertrauensvoll wurde Regisseur Steven Caple Jr. das Franchise in die Hände gegeben. Nach Bumblebee, welcher finanziell zwar nicht an einstige Erfolge anknüpfen konnte, aber gute Kritiken erhielt, folgte Transformers: Aufstieg der Bestien. Doch wie schon beim Vorgänger entschied man sich für einen Neustart. Ob der gelungen ist? Davon könnt ihr euch mit der neuen Heimkinofassung selbst ein Bild machen.

Neben der limitierten Steelbook-Edition auf 4K-Blu-ray *, erscheint auch ein weiteres Steelbook auf Blu-ray *. Zeitgleich erscheint am 12. Oktober Transformers: Aufstieg der Bestien außerdem auf DVD *, Blu-ray * und 4K-Blu-ray *.



Freuen können sich die Fans auch auf das umfangreiche Bonusmaterial, das einen spannenden Blick hinter die Kulissen gewährt:

Menschliche Angelegenheiten

Das Leben in den 90ern

Helden

Bösewichte

Die Verfolgungsjagd

Die Schlacht von Ellis Island

Im Dschungel

Der Serpentinen-Angriff

Der finale Konflikt

Entfallene und erweiterte Szenen

Die schwierige Entwicklung der Transformers-Reihe

Wer hochfliegt, fällt auch tief. Das musste Paramount Studios feststellen, nachdem Teil 3 Dark Side of the Moon und Teil 4 Ära des Untergangs die Milliardenmarke geknackt hatten. Denn es folgte mit Transformers 5: The Last Knight ein Absturz auf Einnahmen von "nur" 600 Millionen US-Dollar. Für viele Filme wäre das zwar ein gigantischer Geldregen, für das erfolgsverwöhnte Sci-Fi Franchise zeigt es, dass sich anscheinend 40 Prozent des Publikums an den Autobots sattgesehen haben.

2018 folgte dann mit dem Spin-off Bumblebee ein Neustart. Die Handlung konzentrierte sich jetzt auf nur einen Autobot, die gigantischen Actionszenen wurden reduziert und die Handlung emotionaler. Was bei Kritiker:innen und Publikum für Zustimmung sorgte, fuhr mit 460 Millionen US-Dollar das bis dato schlechteste Ergebnis an den Kinokassen ein. Also versuchte man fünf Jahre später mit Aufstieg der Bestien einen weiteren Neustart, aus dem eine Trilogie werden soll.

Darum geht es in Transformers: Aufstieg der Bestien

Im siebten Teil verschlägt es die Handlung in die 90er Jahre. Die Archäologie-Assistentin Elena (Dominique Fishback) und der Ex-Soldat Noah (Anthony Ramos) entdecken ein geheimnisvolles Artefakt, mit dem ein uralter Konflikt zwischen unterschiedlichen Transformers-Arten entfesselt wird. Den Autobots stehen die tierähnlichen Maximals zur Seite, gemeinsam kämpfen sie gegen die feindlichen Terrorcons.

Paramount Pictures Germany Die tierähnlichen Maximals unterstützen die Transformers in ihrem Kampf.

Ob dem Film der Spagat aus actionreicher Materialschlacht und emotionaler Storyline gelingt, kann jeder für sich selbst mit der Heimkinofassung entscheiden.

Wie es mit der Reihe weitergehen soll, gab Paramount bereits im Februar 2022 bekannt. Denn Aufstieg der Bestien soll der erste von drei neuen Teilen des Franchise werden. Was uns im nächsten Teil erwarten wird, das teilte Caple Jr. ebenfalls mit: ein Crossover mit der G.I. Joe-Filmreihe. Spielehersteller Hasbro vereint also seine Figuren und wir sind gespannt, ob sich Transformers noch einmal emporschwingen wird, oder ob die Zahlen weiter fallen werden.

