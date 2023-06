Jetzt gibt es noch mehr vom Avatar-Genie bei Disney+: Alle neuen Filme und Serien im Juli 2023

Disney+ hat eine Liste mit allen Filmen und Serien veröffentlicht, die im Juli 2023 neu bei dem Streaming-Dienst eintreffen. Mit dabei ist ein richtig guter Action-Kracher von Avatar-Schöpfer James Cameron.

Welche Filme gibt es im Juli neu bei Disney+? Der Streaming-Dienst stockt sein Angebot in den kommenden Wochen mit einigen interessanten Titeln auf. Ein besonderer Fokus liegt dieses Mal auf diversen Hai-Dokus, die unter dem National Geographic-Banner veröffentlicht werden. Darüber hinaus gibt es noch viel mehr.

Sci-Fi-Fans dürfen sich über die langersehnte Rückkehr von Futurama freuen. Die Kultserie von Die Simpsons-Schöpfer Matt Groening geht Ende des Monats in die 11. Staffel. Es ist bereits das zweite Mal, dass die Geschichte rund um Philip J. Fry, Turanga Leela und Co. aus dem Serienjenseits zurückgebracht wird.

Darüber hinaus wartet Disney+ im Juli mit einem ganz besonderen Film von Avatar-Schöpfer James Cameron auf. Bevor er sich komplett in der Welt von Pandora verloren hat, tobte sich der US-amerikanische Regisseur nach Herzenslust im Action-Genre aus. So ausgelassen wie True Lies hat er nur wenige andere Filme in Szene gesetzt.

Ab dem 5. Juli 2023 bei Disney+

Kizazi Moto: Generation Fire (Disney)

The Great North – Neue Folgen der 3. Staffel (Star)

The Nanny’s Secrets – Staffel 1 (Star)

Akte Hai – Dem Raubtier auf der Spur – Staffel 2 (National Geographic)

Haie auf Angriff – Staffel 8 (National Geographic)

Ab dem 7. Juli 2023 bei Disney+

Badetag (1970) (Disney)

Der Freizeitkapitän (1961) (Disney)

Micky, der Bauarbeiter (1933) (Disney)

Frankies Katzenmusik (1947) (Disney)

Goofy macht Gymnastik (1949) (Disney)

Tanz der Skelette (1929) (Disney)

Baby-Haie – Vom Ei zum Jäger (National Geographic)

Haie von oben (National Geographic)

Ab dem 12. Juli 2023 bei Disney+

Ab dem 14. Juli 2023 bei Disney+

True Lies – Wahre Lügen (Star)

Die große Hai-Zählung (National Geographic)

Das Turnier der Haie (National Geographic)

Unersättlich: Haie, die alles fressen (National Geographic)

Ab dem 19. Juli 2023 bei Disney+

Ab dem 21. Juli 2023 bei Disney+

Superkräfte der Haie (National Geographic)

Hai vs. Boot (National Geographic)

Ab dem 24. Juli 2023 bei Disney+

Futurama – Staffel 11 (Star)

Ab dem 26. Juli 2023 bei Disney+

Ab dem 28. Juli 2023 bei Disney+

Die wunderbare Welt von Micky Maus: Steamboat Silly (Disney)

Ab dem 30. Juli 2023 bei Disney+

