Horror-Kult kehrt endlich auf neuen Bildern zurück – Ikonischer Bösewicht wird erstmals von Frau gespielt

Die Hellraiser-Horrorreihe gibt es seit 35 Jahren. Die ersten Bilder des neuesten Teils zeigen jetzt Kult-Kreatur Pinhead. Die Figur ist zum ersten Mal mit einer Frau besetzt.

Hellraiser ist Kult. Die Horror-Filmreihe ist insbesondere für ihre einzigartige Mythologie um einen magischen Würfel bekannt, der alptraumhafte Schlächterwesen namens Zenobiten in unsere Dimension ruft. Das altgediente Franchise soll bald mit einem neuen Hellraiser fortgesetzt werden. Auf den ersten Bildern kehrt jetzt mit Pinhead die Schreckensgestalt Nr. 1 zurück. Aber ganz anders als je zuvor.

Horror-Kreatur Pinhead wird im neuen Hellraiser von einer Frau verkörpert

Die ersten Bilder von Hulu und kurz darauf von USA Today veröffentlicht.

© Spyglass Media Group Mit Jamie Clayton wird Pinhead zum ersten Mal von einer Frau verkörpert

Wie die Bilder zeigen, wird Pinhead mit Jamie Clayton zum ersten Mal von einer Frau gespielt. Stammdarsteller und Fan-Favorit war zuvor Doug Bradley, der den grausigen Foltermeister seit dem ersten Hellraiser - Das Tor zur Hölle in sieben der bisher 10 Filme der Reihe verkörperte. Die Figur mit weiblichen Zügen zu porträtieren entspricht Barkers ursprünglicher Romanvorlage (via Screenrant ).

Der neue Hellraiser soll sich um eine junge Drogenabhängige drehen, die die Zenobiten versehentlich auf die Erde ruft. Neben Clayton gehören unter anderem Hiam Abbass (Blade Runner 2049) und Drew Starkey (Love, Simon) zum Cast.

Wann kommt der Horrorfilm Hellraiser nach Deutschland?

In den USA soll Hellraiser am 7. Oktober 2022 zum Streamingdienst Hulu kommen, der in Deutschland nicht verfügbar ist. Wo und wann der Horror-Kracher hierzulande erscheint, ist nicht bekannt. Denkbar ist etwa ein Disney+-Start, da Disney Anteile an Hulu besitzt.

Freut ihr euch auf den neuen Hellraiser?