Jetzt im Abo: Leider geflopptes Action-Feuerwerk, gegen das die letzten Fast & Furious-Filme wirken wie ein Tretroller-Rennen

Der neuste Michael Bay-Actionfilm Ambulance ist im Kino leider untergegangen. Dafür könnt ihr den exzessiven Kracher, der die Fast & Furious-Reihe alt aussehen lässt, jetzt im WOW-Abo nachholen.

Wer exzessive Action sucht, ist bei Michael Bay meistens an der richtigen Adresse. Der Regisseur von Blockbustern wie Transformers und Bad Boys - Harte Jungs prägte gigantische Explosionen, wilde Schnittgewitter und farbübersättigte Bilder so stark, dass sein Stil irgendwann leicht parodiert werden konnte.

In den letzten Jahren hat Bay seine Handschrift aber nochmal in so absurde Höhen getrieben, dass die meisten Actionfilme im Vergleich gewöhnlich und unspektakulär wirken. Der beste Beweis dafür ist Bays aktuellster Blockbuster, der im Kino leider gefloppt ist. Bei Skys Streamingdienst WOW könnt ihr Ambulance jetzt im Abo streamen. *

In Ambulance macht Michael Bay einen Showdown zum kompletten Film

In der Handlung des Films überfallen der Kriegsveteran William Sharp (Yahya Abdul-Mateen II) und sein Adoptivbruder Danny (Jake Gyllenhaal) eine Bank, da Will unbedingt 231.000 Dollar für die Operation seiner Frau braucht.

Der Plan geht wenig überraschend schief und die Brüder flüchten in einem gestohlenen Krankenwagen, in dem sich noch die Sanitäterin Cam Thompson (Eiza González) befindet. Sie wird zur Geisel der Brüder in einer atemlosen Verfolgungsjagd durch Los Angeles.

Für dieses Minimum an Story braucht der Regisseur nur 20 bis 25 Minuten. Der Rest des gut 136 Minuten langen Films ist dann ein einziger, in die Länge gezogener Showdown. Was andere Action-Blockbuster fürs Finale aufsparen, inszeniert Bay als rastlos-exzessives Chaos in Überlänge.

Neben dem Tempo des Krankenwagens erzeugt Bay mit extrem vielen Schnitten und der rasenden, umher wirbelnden Kamera ein unglaubliches Stresslevel an Action und Spannung.

Laut Box Office Mojo spielte Ambulance mit einem Budget von 40 Millionen Dollar weltweit nur 51 Millionen Dollar ein und ist damit ein heftiger Flop. Verdient hat der Film das aber nicht, denn im Vergleich zu den letzten Fast & Furious-Teilen ist Ambulance exzessives Chaos auf positivste Weise, das für unfassbare Setpieces trotzdem keine zum Mond fliegenden Autos braucht. Nur einen abgedrehten Action-Visionär wie Michael Bay.

Habt ihr Ambulance gesehen oder wollt ihr den Film jetzt noch schauen?