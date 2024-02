Jetzt im Kino: Horror-Film mit absolut bizarrer Story, nach dem ihr euch den nächsten Schwimmbadbesuch gut überlegt

Ab sofort könnt ihr einen neuen Horror-Film im Kino schauen, in dem es um einen dämonischen Swimmingpool (!) geht. Danach wird er euch beim nächsten Schwimmbadbesuch noch im Kopf herumspuken.

Was Steven Spielbergs Klassiker Der weiße Hai fürs Meer anrichtete, will der neue Horror-Film Night Swim wohl für Schwimmbäder und Gartenpools wiederholen. Ab sofort könnt ihr den Film aus der berüchtigten Blumhouse-Schmiede im Kino schauen. Die Story könnte kaum skurriler klingen.

Horror mit Dämon-Swimmingpool: Darum geht es in Night Swim

Die Handlung des Horror-Films von Bryce McGuire dreht sich um den erfolgreichen Baseball-Spieler Ray Waller (Wyatt Russell), der seine Karriere aufgrund einer Erkrankung beenden muss. Mit seiner Frau Eve (Kerry Condon) und den zwei Kindern Izzy (Amélie Hoeferle) und Elliot (Gavin Warren) zieht er zu Beginn von Night Swim in ein neues Haus ein, das vor allem mit dem Swimmingpool im Garten lockt.

Während Ray das Schwimmbecken für seine Physiotherapie nutzen kann, dürfen sich die Kinder mit Freund:innen darin austoben. Überraschend stellt Ray körperliche Verbesserungen an sich fest. Gleichzeitig verändert sich das Wesen des Familienvaters. Die Kinder werden zusätzlich von beängstigenden Erscheinungen im Pool heimgesucht.

Was hinter all dem steckt, wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Nur so viel sei gesagt: Night Swim enthüllt irgendwann eine schaurige Mythologie, die den gewöhnlichen Pool mit einer dämonischen Macht verknüpft. Nach dem Film überlegt ihr euch beim nächsten Schwimmbadbesuch zweimal, wie tief ihr abtauchen wollt!

Die Kurzfilm-Vorlage zu Night Swim gibt's auf YouTube

Wenn ihr sehen wollt, wie die Story des Spielfilms als 4-Minuten-Version umgesetzt wurde, müsst ihr nur den Kurzfilm von 2014 schauen. Die gleichnamige Vorlage von Bryce McGuire und Rod Blackhurst könnt ihr direkt auf YouTube nachholen:

Die Langversion von Night Swim läuft ab sofort im Kino.

