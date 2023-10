Jetzt im Stream: 7 Staffeln einer der besten Fantasy-Serien der 90er, die später viel düsterer neu verfilmt wurde

Einer der größten Fantasy-Klassiker der 1990er Jahre ist komplett in der Streaming-Falt zu sehen. Warum sich die Serie mit Melissa Joan Hart lohnt, lest ihr hier.

Sitcoms müssen nicht nur von dusseligen Großstädtern handeln, die viel zu viel Zeit in Coffee Shows verbringen. Das bewies zwischen 1996 und 2003 die charmante Comedy-Serie Sabrina – total verhext! mit einem Mix aus Fantasy und Witz. Jetzt könnt ihr den Klassiker vollständig bei Paramount+ streamen.

Fantasy-Highlight bei Paramount+: Darum geht's in Sabrina – total verhext!

Sabrina Spellman (Melissa Joan Hart) zieht kurz vor ihrem 16. Geburtstag zu ihren Tanten nach Riverdale und entdeckt dort etwas Erstaunliches: Sie ist eine Hexe, ebenso wie ihre Tanten Hilda und Zelda und ihr Vater. Anfangs hat sie Schwierigkeiten mit ihren magischen Fähigkeiten, aber bald erkennt sie, wie praktisch es sein kann, gelegentlich mit Zauberei zu helfen.

Sabrina gehört zum Archie Comics-Universum, das seit 1942 vom Teenager Archibald Andrews in Riverdale handelt. 20 Jahre später kam Teenie-Hexe Sabrina dazu, die später ihre eigene Comic-Reihe erhielt.

Viacom Productions Sabrina

Comedy-Legende Nell Scovell kreierte die Sabrina-Sitcom 1996 mit Melissa Joan Hart in der Hauptrolle. Caroline Rhea und Beth Broderick spielten ihre Tanten Hilda und Zelda, während Nick Bakay im Original (im Deutschen Frank Engelhardt) der sarkastischen Katze Salem Saberhagen die Stimme lieh. Sabrina zeichnete sich insbesondere in den ersten Jahren durch die fantastische Besetzung, die spritzigen Dialoge, Popkultur-Referenzen und eine generelle Unbeschwertheit aus. Damit brachte es die Serie auf sieben Staffeln, drei Fernsehfilme und eine animierte Spin-off-Serie.

Bei Netflix startete 2018 einen düsteren Sabrina-Reboot mit vielen Horror-Elementen

Riverdale brachte ab 2017 einer neuen Generation die Welt von Archie näher und das in einem wesentlich düstereren Gewand. Ein Jahr später startete bei Netflix Chilling Adventures of Sabrina, welche der Teenie-Hexe ebenfalls eine Runderneuerung zukommen ließ. Kiernan Shipka spielte Sabrina in vier Staffeln, die das Sitcom-Format des Originals durch das eines düsteren Fantasy-Horror-Dramas ersetzten.

Viacom Productions Sabrina

Alle Staffeln von Sabrina – total verhext! könnt ihr aktuell im Abo bei Paramount+ streamen. Chilling Adventures of Sabrina könnt ihr dagegen weiter bei Netflix schauen.

