Vor fünf Jahren ging die Fantasy-Serie Game of Thrones mit Staffel 8 zu Ende. Nun werden Pläne geschmiedet, wie die Geschichte als abendfüllender Spielfilm fortgesetzt werden kann.

Aufregende Neuigkeiten für alle Game of Thrones-Fans: Eine halbe Dekade nach dem Ende könnte der epischen Fantasy-Serie der Sprung auf die große Leinwand gelingen. Wie der Hollywood Reporter von seinen Quellen erfahren hat, befindet sich bei Warner Bros. mindestens ein Game of Thrones-Film in Entwicklung.

Ausgehend von dem Bericht steckt das Projekt noch in den Kinderschuhen. Bisher steht weder die Handlung noch die in dem Film auftauchenden Figuren fest. Auch seitens der Filmschaffenden hat sich Warner noch nicht festgelegt. Vorerst sollen diverse Ideen erforscht werden, wie der Game of Thrones-Film aussehen könnte.

Fantasy-Epos kommt ins Kino: Der Game of Thrones-Film markiert einen spannenden Kurswechsel

Wie es aussieht, hat sich die Ausrichtung des Franchise geändert. Bisher ware Game of Thrones abseits der Bücher vor allem in Serienform bei dem US-Sender HBO und dem dazugehörigen Streaming-Dienst Max vertreten. Neben der Hauptserie, die von 2011 bis 2019 lief, existiert seit zwei Jahren das Prequel House of the Dragon.

Darüber hinaus sind weitere Serienableger geplant. Der nächste startet bereits 2025 und trägt den Titel A Knight of the Seven Kingdoms. Dazu gesellen sich zahlreiche weitere Projekte, sowohl Realserien als auch Animationsserien. Hier findet ihr eine komplette Übersicht über die bisher angekündigten und rumorten Spin-offs.

Schon vor vielen Jahren gab es Pläne, das Fantasy-Epos ins Kino zu bringen. David Benioff und D.B. Weiss wollten Game of Thrones ursprünglich mit einer Filmtrilogie beenden. Auch Game of Thrones-Schöpfer George R.R. Martin liebäugelte mehrfach mit der Idee, die Welt von Westeros auf der Leinwand zu sehen.

Bereits 2014 sagte er dem Hollywood Reporter :

Es hängt alles davon ab, wie lange die Hauptserie läuft. Laufen wir sieben Jahre? Laufen wir acht Jahre? Laufen wir 10 Jahre? Die Bücher werden größer und größer. Es könnte ein Spielfilm nötig sein, um die Dinge abzuschließen, etwas mit einem Spielfilmbudget, etwa 100 Millionen Dollar für zwei Stunden. Diese Drachen werden wirklich groß.

Dass es dazu nicht kommen wird, ist inzwischen klar. Das Game of Thrones-Finale kam mit Staffel 8 zu HBO. Spannend wird jetzt, welche Ideen sich für den ersten Game of Thrones-Film auftun. Vielleicht erhält auch ein verworfenes Projekt dadurch frischen Wind, etwa die vor längerer Zeit angekündigte Fortsetzung mit Jon Snow.

Was damals wie Staffel 9 der Hauptserie klang, blieb jedoch in der Entwicklungshölle stecken. Vielleicht passt das von Kit Harington angeführte Sequel besser ins Kino. Wir dürfen gespannt sein, welche Pläne bei Warner für den Game of Thrones-Film (oder womöglich sogar die Game of Thrones-Filme) geschmiedet werden.

Wann startet der Game of Thrones-Film im Kino?

Um diese Frage zu beantworten, müsste das Projekt erst einmal offiziell von Warner Bros. mit einem Kinostart angekündigt werden. Da sich der Game of Thrones-Film erst in seiner sehr frühen Phase befindet, könnten noch mehrere Jahre vergehen, bis die Sache konkret wird. In der Zwischenzeit erscheinen neben A Knight of the Seven Kingdoms auch die Staffeln 3 und 4 von House of the Dragon bei HBO.