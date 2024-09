Jetzt macht sie die DSDS-Jury unsicher: So wurde Rapperin Loredana berühmt

Blond, selbstbewusst und wunderschön: So präsentiert sich Rapperin Loredana bei DSDS. Der Star ist Teil der neuen Jury, doch viele wissen nicht, wer sie ist. Wir geben Nachhilfe.

Die neue Staffel DSDS steht in den Startlöchern und mal wieder hat sich eine neue Jury zusammengefunden. Während drei Gesichter altbekannte DSDS-Legenden sind, hat sich eine Unbekannte in die Reihen geschlichen: Rapperin Loredana. Wer ist die Schweizerin wirklich und welche Skandale hat sie bereits hinter sich? Wir haben alle Infos.

Egli, Lombardi und Co.: Diese Stars sitzen in der DSDS-Jury

Der Vollständigkeit halber wollen wir euch auch den Rest der DSDS-Jury kurz vorstellen. Allen voran kehrt Pop-Titan Dieter Bohlen ans Jurypult zurück. Ob man die "Modern Talking"-Legende unter all dem Weichzeichner noch wiedererkennt, bleibt abzuwarten. Treu an seiner Seite: Pietro Lombardi. Der DSDS-Gewinner aus dem Jahr 2011 kehrt zum vierten Mal in die Jury zurück. Vor Kurzem kam sein dritter Sohn zur Welt - kein Wunder, dass da die üppige DSDS-Gage sehr gelegen kommt. Neu im Bunde ist Schlagersternchen Beatrice Egli - diese hatte die Staffel 2013 gewonnen und daraufhin eine extrem erfolgreiche Solo-Karriere gestartet. Für Fans also eine Portion aufgewärmter DSDS-Nostalgie - wirklich aufregend ist keiner der drei.

Die Neue bei DSDS: Wer ist denn jetzt Loredana?

Eine sticht zwischen all den altbekannten DSDS-Gesichtern heraus: Rapperin Loredana. Während die anderen Jury-Mitglieder seit mehr als 10 Jahren im TV unterwegs sind, richtet sich Loredana an eine viel jüngere Zielgruppe und dürfte vielen noch unbekannt sein. Was nicht heißt, dass sie nicht super erfolgreich wäre: Die Schweizer Rapperin kosovarischer Herkunft wurde 2018 mit ihrem Hit "Sonnenbrille" schlagartig berühmt. Produziert wurde der Titel von ihrem Ex-Mann, der selbst unter dem Namen Mozzik als Rapper auftritt. Von da an ist Loradana aus den Charts nicht mehr wegzudenken: Unter Fans wird sie für ihre eingängigen Beats, direkten Texte und die selbstbewusste Repräsentation von Frauen im Deutschrap gefeiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Loredana: Trotz Skandal-Vergangenheit in die DSDS-Jury

Trotz ihrer jungen 29 Jahre hat Rapperin Loredana schon einen waschechten Skandal hinter sich - sie hat "Gangster-Rap" wohl zu wörtlich genommen. Wie die FAZ berichtet, sei sie noch vor ihrem großen Durchbruch an einer dreisten Betrugsmasche beteiligt gewesen - bei der es um hunderttausende Euros ging. Der Bruder der Rapperin habe eine Frau mit herzzerreißenden Geschichten dazu gebracht, ihm eine hohe Geldsummen zu leihen. Als das Betrugsopfer das Geld wieder zurückwollte, kam es zu einem weiteren Betrug: Loredana gab sich als Anwältin aus und bot der Frau Hilfe an, das Geld wieder zurückzubekommen. Was das Opfer nicht wissen konnte: Loredana verlangte als Fake-Anwältin noch mehr Geld. Am Ende kommt es zum außergerichtlichen Vergleich: Loredana zeigte Einsicht und habe mehr als die Betrugssumme zurückgezahlt. Wie die Aargauer Zeitung berichtet, musste Loredana am Ende über 600.000 Schweizer Franken blechen - knapp 600.000 Euro. Autsch! Es bleibt zu hoffen, dass Loredana aus ihren Fehlern gelernt hat und in der DSDS-Jury beweist, dass jeder eine zweite Chance im Leben verdient hat.

TV-Ausstrahlung und Streaming: So kannst du DSDS schauen

Ab dem 18. September wird die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ auf RTL ausgestrahlt. Jeden Mittwoch und Samstag gibt es eine neue Folge um 20:15 im RTL zu sehen.