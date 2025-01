Jetzt neu zum Streamen: Der vielleicht cleverste, witzigste Filme des letzten Jahres, den viel zu wenige gesehen haben

Ein Film, der sich mit fantasievollen Elementen Genre-Konventionen widersetzt, der urkomisch und abgedreht ist – und den kein Schwein gesehen hat. Immerhin gibt es ihn jetzt erstmals im Streaming-Abo.

Das Märchen vom Underdog, der im Land der unbegrenzten Möglichkeiten seinen Träumen nachjagt, ist ein alter Kinoklassiker. Rocky und ausnahmslos alle anderen Filmsportler:innen haben es dutzendfach vorgemacht. Doch wie sieht es aus, wenn man Immigrant ist und eigentlich nur seine künstlerische Vision ausleben will?

Ja, wie sieht es im Kopf und im Herzen eines sensiblen, kreativen, aber heillos überforderten Spielzeug-Designers aus? Diese Frage beantwortet die unkonventionelle, aber messerscharf beobachtende Satire-Perle Problemista. Deren komisches und dramatisches Genie haben 2024 viel zu viele verpasst. Glücklicherweise gibt es den Film ab sofortbei Sky im Streaming-Abo zu sehen.

In Problemista auf Sky tritt ein ungleiches Duo den Kampf gegen den Irrsinn des Alltags an

Alejandro (Regisseur Julio Torres), der von allen nur "Ale" genannt wird, hat einen Traum. Er will Spielzeuge designen, am besten in der legendären Barbie-Heimat Mattel. Zwar sind seine Ideen etwas abgefahren, aber dafür pädagogisch bestimmt wertvoll. Das Problem ist: Für seine Bewerbung muss er sich aus bürokratischen, völlig unsinnigen Gründen physisch in den USA befinden.

Ale kämpft verzweifelt mit jedem Cent um sein Arbeitsvisum und überwindet alle Hürden, die ihm die Einwanderungsbehörde in den Weg legt – und das sind viele. Also nimmt er selbst die bizarrsten Jobs an – das Überwachen von eingefrorenen Superreichen in einem Kryo-Institut zum Beispiel.

Dort lernt er über einen auf Eis gelegten Künstler-Ehemann die verplante Kuratorin Elizabeth kennen, gespielt von einer selbst für ihre Verhältnisse enorm exzentrischen Tilda Swinton. Sie ist alles, was Ale nicht ist: Laut (beziehungsweise nervtötend), selbstbewusst (selbst, wenn sie nicht im Recht ist) und kämpferisch (bis aufs Blut). Als sie anbietet, Ale als Assistenten anzustellen, wird sie zu seiner letzten Hoffnung auf die Verwirklichung seiner Träume.



Problemista ist ein wunderbar beklopptes Märchen über Bürokratie, Empathie und Freundschaft

Zunächst muss festgehalten werden, dass kaum ein Film in den letzten Jahren den Irrsinn von Bürokratie und die Hilflosigkeit im angesichts eines emotionslosen Systems so gut einfangen konnte wie Problemista. Mit dem Alltagswahnsinn, der hier stattfindet, kann sich jede:r irgendwie identifizieren.

Das erreicht Problemista auf höchst einfühlsame Weise über den liebenswerten, empathischen und unbeholfenen Ale und die Art, ihn stets als Sympathieträger im Mittelpunkt zu halten. Doch der Film hat auch ein wunderbares Händchen dafür, Ales Innenleben und seine kleinen Schlachten auf kreative, surreale Weise in charmanten Mini-Sequenzen in Szene zu setzen.

Zugleich ist die Dynamik unseres zutiefst chaotischen und dysfunktionalen Haupt-Duos ein Wirbelwind an absurder Unterhaltung. Dabei findet sich irgendwo in ihrem Einander-in-den-Wahnsinn-Treiben auch ein Aneinander-Wachsen. Und das bis hin zu einem Finale, das herzerwärmend, triumphal und natürlich abgefahren ist.



Wer also endlich einen der cleversten und witzigsten Filme des vergangenen Jahres nachholen will, kann das jetzt im Streaming-Abo bei Sky Go und WOW tun. Darüber hinaus gibt es Problemista als Kauftitel bei Amazon, Google Play und Co.