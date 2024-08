Jetzt streamen: Matt Damon muss im neuen Thriller des Bourne-Machers als Gangster vor dem Gesetz fliehen

22 Jahre nach Die Bourne Identität arbeitet Matt Damon wieder mit Regisseur Doug Liman zusammen. In der Action-Komödie The Instigators verschlägt es ein ungleiches Trio auf die Flucht.

Doug Liman hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als wahre Action-Koryphäe bewiesen. Nicht nur landete er mit Die Bourne Identität vor 22 Jahren einen Kassenschlager. Auch haben wir Liman Genre-Kracher wie Mr. & Mrs. Smith oder zuletzt das Amazon-Remake Road House zu verdanken.

Nun ist der Regisseur zurück in seinem Element und vereint sich erneut mit Matt Damon, der in The Instigators die Hauptrolle übernimmt. Das Resultat findet ihr ab sofort bei Apple TV+ im Streaming-Abo.

Matt Damon und Casey Affleck auf der Flucht ‒ mit einer Therapeutin: Das ist der Heist-Actioner The Instigators

Der in die Jahre gekommene Familienvater Rory (Damon) lässt sich auf einen waghalsigen Coup mit dem Ex-Knacki Cobby (Casey Affleck) ein, der einem korrupten Politiker seine Finanzmittel entziehen soll. Als der Plan der beiden fehlschlägt, müssen sie plötzlich vor dem Gesetz fliehen ‒ und allerlei zwielichtiger Gestalten der kriminellen und politischen Unterwelt.

Voller Verzweiflung wenden sie sich bei ihrem Fluchtversuch an Rorys Therapeutin (Hong Chau), die das absurde Ganoventrio komplett macht.

Schaut hier den Trailer zu The Instigators:

The Instigators - Trailer (Deutsch) HD

Für das Drehbuch der Heist-Komödie nahm Casey Affleck gemeinsam mit Chuck MacLean (City on a Hill) selbst den Stift in die Hand.

Neben dem Manchester by the Sea-Star, Matt Damon und Hong Chau sind unter anderem Ron Perlman (Die Stadt der verlorenen Kinder), Alfred Molina (Three Pines), Paul Walter Hauser (Der Fall Richard Jewell) und Jack Harlow (White Men Can't Jump) in The Instigators zu sehen.

Viele Stars und viele Genres: Das sagt die Kritik zu The Instigators

Bei der Presse sorgte der Streifen bisher eher für gemischte Gefühle. So hält The Instigators etwa bei Rotten Tomatoes aktuell einen Presse-Score von nur 43 Prozent bei 65 Kritiken. Bei Metacritic sieht es mit 48 von 100 Punkten ähnlich aus.

Dabei fasst es David Rooney vom Hollywood Reporter wie folgt zusammen: "Der Film versucht sich auf drei Genres zu verteilen und bringt alle nur halbherzig rüber."

Auch Christoph Petersen von Filmstarts blickt dem Film gespalten entgegen und vergibt 3 von 5 Sternen:

Wenn Matt Damon in seinem Bekanntenkreis trommelt, um in seiner Heimatstadt Boston zu drehen, dann kann man sich sicher sein, dass der Film bis in die kleinste Nebenrolle herausragend besetzt sein wird. Und tatsächlich ist der namhafte Cast das absolute Prunkstück dieser lakonischen Heist-Komödie. Schade nur, dass das Drehbuch viele Figuren, aber wenig Überraschungen bereithält und die Inszenierung nur selten an Fahrt aufnimmt.

Ihr könnt euch ab sofort auf Apple TV+ selbst eine Meinung zu The Instigators bilden.

