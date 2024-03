Jetzt wird's verrückt: MediaMarkt gibt euch Rabatt auf ALLE Games, egal ob PS5, PS4, Nintendo Switch oder Xbox

20 Prozent auf alle Videospiele bei MediaMarkt, darunter auch viele aktuelle Blockbuster-Games. Da ist für jeden Spieler und jede Spielerin etwas dabei! Wir zeigen euch, welche Angebote sich besonders lohnen.

Ganz egal, ob ihr euch gerade erst eine PS5 im Amazon-Angebot * gegönnt habt oder schon länger in Besitz einer aktuellen Spielekonsole seid: Das Gerät will ich mit den passenden Spielen gefüttert werden. MediaMarkt lässt es jetzt richtig krachen und gewährt euch 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Games-Sortiment.

Die Highlights für die PlayStation 5

Besonders bei aktuellen Top-Titeln macht ihr meist einen guten Deal, denn diese sind selten stark heruntergesetzt. Da wäre zum Beispiel das Rollenspiel Epos Dragon's Dogma 2 *, das ihr für 55,99 Euro statt 69,99 Euro bekommt. Das ungewöhnliche Fantasy-Rollenspiel begeistert mit einer faszinierenden Open World, bei der sich das ausführliche Erkunden wirklich lohnt. Das Kampfsystem ist zudem erfreulich tief und bietet viel Spielraum, um sich immer weiter darin zu vertiefen.

Der nächste PS5-Kracher führt euch in das Japan des 19. Jahrhunderts, in ein Land, das sich nach seiner Öffnung für Schiffe aus dem Westen großer Gewalt, Krankheiten und Krieg ausgesetzt sieht. In Rise of the Ronin * schlüpft ihr in die Rolle eines tapferen Samurai und erkämpft euch euren eigenen Weg.



Auch hier erkundet ihr eine offene Welt, müsst wichtige Entscheidungen treffen und ein komplexes Kampfsystem meistern. Im Gegensatz zu Dragon's Dogma ist Rise of the Ronin aber kein klassisches Rollenspiel und eher bei den sogenannten Soulslikes zu verorten, deren momentan prominentester Vertreter der Mega-Hit Elden Ring ist.

Elden Ring * ist ebenfalls zu einem richtig starken Preis zu haben. Ihr zahlt nur 31,99 Euro für das Spiel des Jahres 2022 (Gewinner der Game Awards). Falls ihr dem Spiel noch keine Chance gegeben habt, ist jetzt eine gute Gelegenheit, denn im Juni erscheint der Story-DLC Shadow of the Erdtree.

Weitere Highlights für die PS5:

Die Highlights für die Nintendo Switch

Die Nintendo Switch hat ebenfalls mehrere Aushängeschilder, für die allein sich die Konsole schon lohnt. Da wäre zum Beispiel Super Mario Bros. Wonder *, eines der kreativsten (2D-)Jump 'n' Runs aller Zeiten. Egal wo ihr hinseht, Marios neuestes Abenteuer sahnte überall Traumwertungen ab.

Marios Herzdame Peach hat mittlerweile auch ihr eigenes Abenteuer auf der Switch spendiert bekommen. Princess Peach: Showtime! * ist ein launiger Hüpf- und Minispiele-Mix, der es schafft, aus einem Nebencharakter endlich eine Hauptfigur zu kreieren.

Zu den absoluten Must-Have-Titeln auf der Nintendo-Konsole gehört The Legend of Zelda Tears of the Kingdom *, das Links erstes Switch-Abenteuer glorreich fortführt. Ihr erkundet wieder das weitläufige Hyrule und euch werden dabei praktisch kaum Grenzen gesetzt. Und dieses Mal seid ihr nicht nur am Boden, sondern auch am Himmel unterwegs.

Weitere Highlights für die Switch:

Natürlich wollen wir euch auch die Xbox-Highlights * nicht vorenthalten. Das hochgelobte Star Wars-Abenteuer Star Wars Jedi: Survivor * bekommt ihr für nur 27,99 Euro. Sci-Fi-Fans freuen sich sicher auf die Cyberpunk 2077 Ultimate Edition *, bei der ihr alle bisher veröffentlichen Updates bekommt inklusive der Story-Erweiterung Phantom Liberty, die einen Spionage-Thriller darstellt.

Bis zum 8. April und 9 Uhr könnt ihr noch auf alle Videospiele bei MediaMarkt sparen. Nicht wundern: Der Rabatt wird euch erst im Warenkorb abgezogen. Wir wünschen frohes Zocken!

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.