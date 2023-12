"John Carver wird wieder töten": Eli Roths Horror-Reißer Thanksgiving ist so erfolgreich, dass jetzt schon die Arbeit an Teil 2 beginnt

Mit Thanksgiving hat Eli Roth aus dem 16 Jahre alten Tarantino-Fake-Trailer einen Spielfilm gemacht. Der Erfolg des Horror-Spektakels hat jetzt schon zu einer guten Nachricht für Fans geführt.

Vor 16 Jahren ist mit dem Grindhouse-Double Feature von Quentin Tarantino und Robert Rodriguez nicht nur eine großartige Hommage ans schmuddelige Bahnhofskino von früher erschienen. Neben den Langfilmen Death Proof - Todsicher und Planet Terror sorgten vor allem kurze Fake-Trailer wie zu Thanksgiving von Eli Roth für Aufsehen.

Nachdem aus Teasern wie Machete schon lange Spielfilme geworden sind, hat Roth dieses Jahr auch einen Thanksgiving-Langfilm in die Kinos gebracht. Der ist jetzt schon so erfolgreich, dass eine gute Nachricht für Fans verkündet wurde.

Eli Roths Horror-Reißer Thanksgiving bekommt Fortsetzung

Wie Deadline berichtet, hat das zu Sony gehörende Studio TriStar Pictures offiziell Thanksgiving 2 in Auftrag gegeben. Regisseur Eli Roth verkündete die frohe Botschaft auch in einem Instagram-Video:

In seinem Post verspricht der Filmemacher, dass Serienkiller John Carver wieder töten wird. Roth will ab sofort mit der Arbeit am Thanksgiving 2-Drehbuch beginnen und sich dafür ein Jahr Zeit lassen. Der Kinostart des Slasher-Sequels wurde für 2025 angesetzt.

Mit einem Budget von 15 Millionen Dollar hat der erste Thanksgiving-Teil laut Box Office Mojo an den weltweiten Kinokassen seit dem Start vor zwei Wochen bereits rund 30 Millionen Dollar eingespielt. Für das Studio schon genug Geld, um eine Fortsetzung zu produzieren. Womöglich erwartet uns mit Roths Thanksgiving jetzt ein neues, langlebiges Horror-Franchise.

