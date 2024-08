John Wayne nannte diesen Western "geschmacklos", dabei halten ihn viele für einen der besten überhaupt

Der Schauspieler John Wayne gehört zu den größten Western-Stars überhaupt. Einen Film aus dem Genre, das er groß machte, konnte er aber gar nicht leiden.

Wer an Western denkt, wird oft ein Bild von John Wayne im Kopf haben. Der Amerikaner wurde durch Filme wie Der Marshal, Rio Bravo oder Der schwarze Falke zu den größten Stars des Genres. Seine Berühmtheit bedeutete aber nicht, dass Wayne selbst ein genereller Liebhaber der Filmrichtung war. Einen Western konnte er zun Beispiel aus einem bestimmten Grund nicht ausstehen.

John Wayne war Western-Klassiker The Wild Bunch zu gewalttätig

Laut dem Far Out Magazine sprach John Wayne in einem Playboy-Interview von 1971 darüber, dass er den Genre-Klassiker The Wild Bunch - Sie kannten kein Gesetz wegen der expliziten Gewalt nicht mochte:

Für mich war The Wild Bunch geschmacklos. Ohne das Blut wäre er ein guter Film geworden. Filme gehen zu weit, wenn sie diese Art von Realismus verwenden, wenn Blut herausspritzt und Zähne fliegen, und wenn sie eine Leber herumwerfen, damit sie wie das Innere von Menschen aussieht. The Wild Bunch war einer der ersten, der im Realismus so weit ging, und die Neugierigen kamen, um ihn zu sehen.

Schaut hier noch einen Trailer zu The Wild Bunch:

The Wild Bunch - Trailer (Englisch)

Für den Western-Star war die Kraft der Imagination im Kino wichtiger als explizite Gewaltdarstellung:

Das könnte die Banker und Börsen-Promoter dazu veranlassen, zu glauben, dass dies eine notwendige Zutat für erfolgreiche Kinofilme ist. Sie scheinen das eine Grundprinzip unseres Geschäfts zu vergessen: die Illusion. Wir sind im Zaubergeschäft tätig.

Ich glaube nicht, dass es einem Kind schadet, etwas zu sehen, das die Illusion von Gewalt in sich trägt. In all unseren Märchen geht es um irgendeine Art von Gewalt – der gute Ritter reitet, um den Drachen zu töten usw. Warum müssen wir zeigen, wie der Ritter die Eingeweide der Schlange über den Süßigkeitenberg verteilt?

Das ist die Story von The Wild Bunch

Die Handlung des Films von Regisseur Sam Peckinpah spielt im Texas des Jahres 1913. Hier plant Pike Bishop (William Holden), der Anführer einer Outlaw-Bande, einen letzten großen Coup vor dem Ruhestand. Seine Mitstreiter bekommen es jedoch mit einer Gang von Räubern zu tun, deren Anführer ein ehemaliger Verbündeter von Bishop ist.



In einer Streaming-Flatrate gibt es The Wild Bunch aktuell nicht zu sehen. Ihr könnte den Western aber zum Beispiel bei Amazon Prime leihen oder kaufen.