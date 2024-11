John Wayne wurde nach seinen besten Filmen gefragt und einen der 5 kennen viel zu wenige

John Wayne drehte viele legendäre Filme – doch welche zählten zu seinen persönlichen Favoriten? Und welcher seiner Filme wird bis heute am meisten unterschätzt?

John Wayne zählte zu seiner Zeit zu den einflussreichsten und erfolgreichsten Hollywood-Schauspielern. 1971 wurde er vom Playboy in einem Interview gefragt, ob Der Marshal, der im Englischen True Grit heißt, der beste Film sei, an dem er je mitgewirkt habe. Wayne fand darauf eine klare Antwort: Nein. Stattdessen gebe es fünf Filme, die er deutlich präferiere.

Diese 4 bekannten Filme bezeichnet John Wayne als seine besten

Ringo (1939): In Ringo (Stagecoach) reist John Wayne als Ringo Kid mit einer bunten Gruppe von Reisenden in einer Postkutsche durch gefährliches Apachen-Gebiet. Sie müssen ihre Differenzen überwinden, als sie von den Ureinwohnern überfallen werden.

Red River (1948): In Red River spielt John Wayne Thomas Dunson, einen entschlossenen Rancher, der mit seinem Ziehsohn und einer riesigen Rinderherde von Texas nach Missouri zieht. Unterwegs kommt es zu dramatischen Konflikten mit amerikanischen Ureinwohnern und seinem eigenen tyrannischen Verhalten.



Der Sieger (1952): In Der Sieger (The Quiet Man) kehrt Sean Thornton (Wayne) nach Irland zurück, um sein Elternhaus zu kaufen. Dort verliebt er sich in Mary Kate Danaher, doch ihr Bruder Will stellt sich ihrer Heirat in den Weg.



Der schwarze Falke (1956): In Der Schwarze Falke (The Searchers) spielt Wayne den entschlossenen Ethan Edwards, der nach dem Überfall von Comanchen jahrelang nach den entführten Töchtern seiner Familie sucht. Getrieben von Rache, muss er sich mit seiner eigenen Brutalität und den moralischen Dilemmata auseinandersetzen.

Diesen 5. Film kennen laut John Wayne viel zu wenige

Es gibt noch einen weiteren Film, den John Wayne als eines seiner größten Meisterwerke bezeichnen würde: Der Lange Weg nach Cardiff (The Long Voyage Home), einen US-amerikanischen Kriegsfilm aus dem Jahr 1940. Obwohl der Streifen für mehrere Oscars nominiert war, kennen ihn im Vergleich zu den anderen Filmen relativ wenige Menschen. Dies fällt auch in einigen Fan-Foren wie Reddit auf, in denen sich Fans fragen, warum kaum jemand über diesen Film spricht.

Gründe hierfür könnten sein, dass Der lange Weg nach Cardiff als melancholisches Kriegsdrama nicht zu den actionreichen Western passte, die John Wayne berühmt gemacht hatten. Zudem wurde der Film wenig beworben und blieb in der breiten Öffentlichkeit unter dem Radar. Wie Wayne dem Playboy verriet, sei der Film jedoch "derjenige, den alle Filmstudenten an den Universitäten immer wieder schauen".

Hier kann man Der lange Weg nach Cardiff sehen – und davon handelt der Film

Der Film handelt von den Matrosen des Frachters Glencairn, darunter John Wayne als der zähe Ole Olsen, der zusammen mit seiner Crew gegen Stürme, deutsche Angriffe und persönliche Herausforderungen kämpft. Zu sehen ist der Film bei WOW im Stream oder auf auf Blu-ray, die man unter anderem bei Amazon * erhält.

Für seine herausragenden Schauspiel-Leistungen wurde John Wayne mehrfach mit hochkarätigen Preisen ausgezeichnet, darunter 1970 mit dem Oscar als Bester Hauptdarsteller für Der Marshal.

