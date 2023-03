John Wick 4 im limitierten Blu-ray-Steelbook: Action-Kracher schon Wochen vor dem Kinostart bei Amazon bestellen

Ende März kommt John Wick 4 endlich in die deutschen Kinos. Bei Amazon könnt ihr euch den fulminanten Action-Blockbuster jetzt schon für's Heimkino sichern. Ein Highlight für Sammler ist das limitierte Steelbook.

Nach vier Jahren gibt es endlich neues Futter für die treue Fangemeinde von Keanu Reeves' Action-Epos über den Auftragskiller John Wick. Am 23. März 2023 startet der neueste Ableger in den Kinos und wird mit Hochspannung erwartet. Vor neun Jahren lieferte Matrix-Legende Reeves mit dem ersten John Wick-Film sein Action-Comeback ab und legte den Grundstein für ein neues Franchise.

John Wick: Kapitel 4 kommt in 5 verschiedenen Versionen ins Heimkino: DVD, Blu-ray, 4K-Blu-ray und zwei limitierte Steelbooks, eins mit 4K-Blu-ray und eins mit Standard-Blu-ray. Vor allem bei den Steelbooks heißt es: schnell sein! Limitierte Auflagen sind oft vor dem offiziellen Release vergriffen. Allerdings ist noch nicht bekannt, wie die Steelbooks überhaupt aussehen. Die Optik ist für viele Sammler ein wichtiger Aspekt bei der Wahl von limitierten Editionen.

Wenn ihr keinen 4K-Fernseher zu Hause habt, bieten sich die Blu-ray-Versionen an, die es mit oder ohne Steelbook gibt. Im Vergleich zu den 4K-Edition spart ihr euch 10 Euro bei der normalen Ausgabe und 5 Euro beim Steelbook.

Wenn es sowieso das Steelbook sein soll, dann lohnt es sich, zur 4K-Variante zu greifen. Mittelfristig wird in jedem Haushalt ein 4K-Fernseher stehen und der Unterschied zwischen der Full HD und der 4K Ultra HD Auflösung ist gewaltig, da eine 4K-Blu-ray die 4-fache Auflösung hat. Wer auf Zukunftssicherheit Wert legt oder einfach nur die beste mögliche Bildqualität haben will, der ist mit den 4K-Versionen am besten beraten.

Das könnt ihr bei John Wick: Kapitel 4 mit Keanu Reeves erwarten

Nachdem John Wick im dritten Film auf der Flucht vor der gesamten Unterwelt am Ende an Bowery King (Laurence Fishburne) ausgeliefert wird und mit ihm untertaucht, nimmt er es in Kapitel 4 im Kampf mit der hohen Kammer mit einer ganzen Reihe an neuen Feinden auf. Darunter sind Auftragskiller wie Killa, gespielt von Berufsbösewicht Scott Adkins, und Caine, der von Ip Man-Star Donnie Yen zum Leben erweckt wird.

Nach allem was wir bisher wissen, scheint John Wick 4 ein wahrliches Action-Feuerwerk zu werden. Und das ganze 169 Minuten lang.



