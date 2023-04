John Wick-Ersatz bei Netflix: Im ersten Trailer für Tyler Rake 2 bringt Chris Hemsworth einen Hubschrauber zum Absturz

Chris Hemsworths Tyler Rake prügelt und schießt wieder im ersten Teaser-Trailer für den Actionfilm Extraction 2. Schaut euch das Video für Netflix' Antwort auf John Wick hier an.

Netflix hat seine eigene Antwort auf John Wick und sie sieht verdächtig aus wie ein Donnergott. Die Rede ist natürlich von Chris Hemsworths Söldner Tyler Rake, der 2020 seinen ersten Auftrag beim Streaming-Dienst durchgeführt hat. Mit blutigen Ergebnissen. Im Sommer kehrt der Thor-Darsteller in der Action-Rolle zurück und im ersten Teaser-Trailer für Tyler Rake: Extraction 2 nimmt er es nicht nur mit einem ganzen Gefängnis auf, sondern bringt nebenbei eigenhändig einen Hubschrauber zu Fall. Aber seht selbst.

Schaut euch den Teaser-Trailer für Tyler Rake: Extraction 2 hier an:

Tyler Rake Extraction 2 - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Worum gehts's in Tyler Rake - Extraction 2?

Falls ihr euch noch erinnert: Am Ende des ersten Teils schien Tyler Rake zunächst so gut wie tot zu sein, allerdings gab es dann einen unscharfen Hinweis auf seine wundersame Rückkehr. Daran schließt der Teaser-Trailer an. Die offizielle Handlungsbeschreibung für den Action-Film lautet wie folgt:

Nachdem er geradeso die Ereignisse im ersten Film überlebt hat, ist der australische Söldner Tyler Rake zurück, diesmal beauftragt mit einer neuen tödlichen Mission: Er soll die Familie eines rücksichtslosen georgischen Gangsters aus dem Gefängnis befreien, in dem sie festgehalten wird.

Einen Blick in genau dieses Gefängnis scheinen wir im obigen Teaser-Trailer zu werfen, in dem Chris Hemsworth es mit einer Horde Angreifern und frostigem Wetter zu tun bekommt.

Wann kommt Tyler Rake 2 zu Netflix?

Tyler Rake - Extraction 2 kommt am 16. Juni zu Netflix. Beim zweiten Einsatz von Tyler Rake führt erneut Sam Hargrave Regie, die Russo-Brüder (Avengers Endgame, The Gray Man) sind wieder als Produzenten dabei.

Podcast: Ist Netflix noch der beste Streamingdienst?

Netflix steckt in seiner ersten richtig großen Krise. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber sprechen wir über die verschiedenen Probleme, die dazu geführt haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Preiserhöhungen, Serienabsetzungen und viel Masse statt Klasse: Netflix ist zwar immer noch der beliebteste Streamingdienst weltweit, aber wie lange noch? Die Konkurrenz um Sky, Amazon, Disney+ und HBO Max hat enorm aufgeholt.