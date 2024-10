John Wick-Fans dürfen diesen Thriller bei Amazon Prime nicht verpassen – mit Action, die euch den Atem raubt

Auf dem Heimgerät könnt ihr gerade ein inoffizielles John Wick Spin-off sehen. In diesem Film sind wir allerdings in Berlin und eine Geheimagentin übernimmt das Choreo-Action-Fest.

Kennt ihr John Wick? Bei Amazon Prime gibt es einen Action-Thriller, der mindestens genauso gutes Action-Kino bietet. Das ist kein Wunder, denn John Wick-Macher David Leitch führte Regie. Die Hauptdarstellerin könnte nicht geeigneter sein. Charlize Theron übernimmt die Rolle als gnadenlose Kämpferin in Atomic Blonde aus dem Jahr 2017.

John Wick in weiblich, in Berlin und mit Charlize Theron: Atomic Blonde streamt bei Amazon Prime Video und ist der perfekte Film für einen kurzweilig, aber intensiven Action-Abend.

MI6 in Berlin: Darum geht’s in John Wicks Schwesterfilm bei Amazon Prime

In Rückblenden wird eine Geheimdienstoperation von Lorraine Broughton (Charlize Theron) erzählt. Die Zeitebene wechselt zwischen Lorraines Einsatz in Berlin und einem Nachbesprechungsraum der CIA. Nach dem Mord an einem MI6-Agenten durch einen KGB-Agenten, wird Lorraine nach Berlin entsandt, um ein Dokument zurückzuholen.

Der ermordete Agent James Gascoigne besaß eine Liste mit den Namen aller Geheimdienstmitarbeiter von beiden Seiten. Dieses brisante Material soll Lorraine im geteilten Berlin kurz vor dem Mauerfall vom KGB zurückholen.

Kampf-Choreografien und Stil sind auf einem Level mit John Wick

Würde man John Wick und Atomic Blonde nebeneinander abspielen, wären die Gemeinsamkeiten sofort erkennbar. Neon-beleuchtete Straßen, Gassen und Parkhäuser. Pop-Musik in wirklich harten Action-Szenen. Und extrem lange Kampfszenen, die verdammt cool aussehen. Wäre John Wick ein Genre, wäre Atomic Blonde das Paradebeispiel eines John Wick-Films.

Ihre Ermittlung zieht sie durch das West-Berlin der späten 1980er Jahre. Zeitgenössischer Pop der deutschen neuen Welle untermalen die Kämpfe mit fröhlicher Musik zum Feiern. Charlize Theron kloppt auf Köpfe, in Mägen und zwischen die Beine zum Takt. Hier wird nicht viel geredet. Wick und Broughton müssen einfach Geschwister zu sein.

Atomic Blonde gibt dem John Wick-Genre allerdings ganz einzigartige Neuerungen. Ein wahres Action-Ballet ist es allemal. Dafür verantwortlich ist der Regisseur David Leitch, der sich seine Expertise aus erster Hand als Ko-Regisseur und Stuntman bei John Wick erarbeitet hat. Die Hauptrolle hat dieses Mal Charlize Theron, die sich seit vielen Jahren als knallharte Action-Göttin beweist. Anders als beim prüden John Wick, wird es bei Lorraine sogar richtig zärtlich, als sie die junge französische Agentin Delphine (Sofia Boutella) kennenlernt.



Wenn ihr nach vier John Wick-Filmen noch nicht genug habt, ist Atomic Blonde der nächste logische Schritt. Bei Amazon Prime könnt ihr euch erneut von genial choreografierter Action faszinieren lassen, die dem großen Bruder in nichts nachsteht.