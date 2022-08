Johnny Depp führt wieder Regie – 25 Jahre nach unfassbarem Flop

1997 entwickelte sich Johnny Depps erste Regiearbeit zu einem riesigen Flop. Nun will er es noch einmal probieren. Mit einem Biopic über einen Maler.

Johnny Depp erste Regie seit 25 Jahren dreht sich um einen erfolglosen Künstler

Johnny Depps Karriere scheint langsam wieder bergauf zu gehen. Und offenbar nicht nur vor der Kamera. Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird erganze 25 Jahre nach dem völlig verrissenen The Brave . Der neue Film ist ein Biopic namens Modigliani.

Es handelt sich dabei um ein Drama über den berühmten italienischen Maler und Bildhauer Amedeo Modigliani. Die Adaption eines Theaterstücks porträtiert vier Tage im Paris des Jahres 1916. Der lange Zeit erfolglose Modigliani kommt in dieser Zeit zu neuen Ansichten über sein Leben.

Depps letzte Spielfilm-Regie stammt von 1997. The Brave ist ein Neo-Western mit Depp und Schauspiel-Legende Marlon Brando. Der Film erzählt die Geschichte eines amerikanischen Ureinwohners, der sich in einem Snuff-Film töten lässt, um Geld für seine Familie zu bekommen. Nach immens negativen Reaktionen (via LA Times ), unter anderem beim Filmfestival in Cannes, sah Depp von einer Veröffentlichung ab.

Wann kommt Johnny Depps neuer Film ins Kino?

Wann Modigliani in den Kinos erscheint, ist noch nicht genau bekannt. Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr 2023 beginnen. Je nach Aufwand könnte der Film bereits Mitte 2024 ins Kino kommen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

Was haltet ihr von Johnny Depps neuer Regiearbeit?