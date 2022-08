Quentin Tarantino hasst einen Indiana Jones Film – und es ist nicht Teil 4

Indiana Jones 3 ist ein heiß geliebter Film der Reihe. Quentin Tarantino kann ihn aber nicht ausstehen. Und Sean Connery ist der Grund.

Ausnahme-Regisseur Quentin Tarantino ist ein äußerst streitbarer Mensch, der zu jedem Film eine Meinung. Nun hat er seine Abneigung gegenüber einem Indiana Jones-Film kundgetan. Es ist nicht Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Es ist der von Fans heiß geliebte Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Und dann auch noch wegen Sean Connery.

Quentin Tarantino findet Indiana Jones 3 wegen Sean Connery "langweilig"

Im Reelblend-Podcast von Cinemablend sagte er:

Ich mag Königreich des Kristallschädels mehr als den mit Sean Connery. Den mag ich überhaupt nicht. Der ist so langweilig. Er ist keine interessante Figur. Der Witz kommt immer sofort. Es ist wie in Stop! Oder meine Mami schießt!

Bei Stop! Oder meine Maimi schießt! handelt es sich um einen von Sylvester Stallones schlimmsten Flops, die sich durch schmerzhaften Klaumauk auszeichnet. Viele Fans werden sich allerdings fragen, wo diese Qualität an Humor im dritten Indiana Jones-Film zu finden sein soll. Oder wann für Tarantino Langeweile aufkommt.

Wann kommt Indiana Jones 5 ins Kino?

Was der Pulp Fiction-Regisseur über das neueste Abenteuer des Schlapphut-Archäologen zu sagen hat, werden wir aber wohl erst in einer Weile erfahren. Indiana Jones 5 soll am 23. Juni 2023 im Kino starten. Vielleicht ist Tarantino bis dahin wieder zu Sinnen gekommen.



Was denkt ihr über Tarantinos Worte?