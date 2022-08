Johnny Depps erste Rolle seit 3 Jahren: Neues Bild zeigt ihn komplett verändert

Nach dem Amber Heard-Prozess spielt Johnny Depp seine erste Rolle seit drei Jahren. Seht ihn jetzt zum ersten Mal extrem verwandelt für seinen neuen französischen Film.

Im Prozess gegen Amber Heard ging Johnny Depp als Sieger hervor. Schon während der Gerichtsverhandlung wurde berichtet, dass er in einem französischen Historiendrama seine erste Rolle seit drei Jahren spielt. Jetzt ist ein erstes Bild des Stars aus dem kommenden Film aufgetaucht, auf dem er auf den ersten Blick nicht unbedingt zu erkennen ist.

Schaut hier noch den Trailer zu einer der aktuellsten Johnny Depp-Rollen:

Minamata - Trailer (English) HD

Erstes Bild aus neuem Film zeigt Johnny Depp als König

Die Handlung von Jeanne du Barry basiert auf der wahren Geschichte von Marie Jeanne Bécu, die 1743 in ärmlichen Verhältnissen aufwuchs. In den letzten Lebensjahren von König Ludwig XV. wurde sie zu seiner Mätresse, was am Königshof einen Skandal auslöste. Depp spielt die Rolle des Königs, zu der laut Deadline jetzt ein erstes Bild mit dem Star veröffentlicht wurde:



Nach Filmen wie Minamata, Waiting for the Barbarians und City of Lies setzt Johnny Depp erstmal noch weiter auf kleinere Rollen. Auch wenn der Prozess gegen Amber Heard siegreich für ihn ausgegangen ist, wird sein öffentliches Ansehen durch aktuelle Enthüllungen wie Textnachrichten mit dem des sexuellen Missbrauchs beschuldigten Skandalrocker Marilyn Manson weiter belastet.



Ob er in Zukunft nochmal in Blockbustern zu sehen ist oder womöglich zu seinen größten Franchises wie Fluch der Karibik zurückkehrt, steht noch nicht fest. Ein Starttermin für Jeanne du Barry ist auch noch nicht bekannt.

Freut ihr euch auf Johnny Depp als König in dem Historiendrama?