Johnny Depp gegen Amber Heard: Jetzt wird der Skandal-Prozess zur Serie

Es wird Serien und Filme über den Prozess Johnny Depp gegen Amber Heard. Sehr viele Film und Serien. Eine der ersten Produktionen ist die Doku-Serie Johnny vs Amber.

Das ist der Lauf der Dinge: Nach dem Prozess Johnny Depp gegen Amber Heard folgen unweigerlich Serien über diese unvergleichliche Schlammschlacht. Die Auseinandersetzung zwischen dem ehemaligen Prominenten-Ehepaar war bereits ein Fernsehereignis für sich. Die Verhandlung in Fairfax, Virginia, wurde in die ganze Welt übertragen – und damit auch das Urteil zugunsten von Johnny Depp.

Der Stoff bietet sich für etliche Verwertungen in Serien und Filmen an. Den Anfang macht eine aufwendige Dokumentation, berichtet der Hollywood Reporter .

Das ist die erste Serie über den Fall Johnny Depp gegen Amber Heard

Der Fall wird im Rahmen der Mini-Serie Johnny vs. Amber aufgearbeitet und er fungiert als Fortsetzung. Bereits im Dezember waren bei Discovery+ zwei Folgen von Johnny vs. Amber erschienen, die sich mit der ersten Diffamierungsklage von Johnny Depp gegen die Zeitung The Sun beschäftigten – die der Schauspieler verloren hatte.

Teil 2 der Serie wird ebenfalls von Discovery+ produziert. Diesmal beschäftigt sich die Doku aber vollständig mit dem aufsehenerregenden Prozess aus dem Frühling. Mit zwei Folgen wird die Doku Indizien, Aussagen und Befragungen zusammentragen. Beide Seiten werden gleichberechtigt behandelt. Je eine Folge widmet sich Johnny Depp bzw. Amber Heard.

© Warner Amber Heard in Aquaman

Wie der Hollywood Reporter schreibt, konnten die Macher:innen der Doku jetzt Camille Vasquez und Benjamin G. Chew gewinnen, das Anwaltsteam von Depp. Es wird ausführlich über den Prozess sprechen. Auch die Vertreter:innen von Amber Heard Elaine Bredehoft, Adam Nadelhaft und Ben Rottenborn werden Raum bekommen, sich zu äußern. Dazu kommen Aussagen von Freund:innen, Verwandten und wichtigen Zeuginnen.

Die Doku könnte also bestenfalls zu einer Art verdichteter und aufgeräumter Version des Prozesses werden.

Wo läuft die Serie über Johnny Depp und Amber Heard in Deutschland?

Höchstwahrscheinlich bei Sky und Sky Ticket. Discovery+ ist derzeit noch nicht in Deutschland abrufbar, soll aber im Laufe des Sommers hierzulande starten und im Angebot von Sky enthalten sein. Eine Auswertung beim Streamingdienst würde sich entsprechend anbieten. Ein Starttermin von Johnny vs. Amber Teil 2 ist allerdings noch nicht bekannt.