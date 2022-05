Johnny Depp will vor Gericht seine Karriere retten – aber jetzt ist Amber Heard dran

Derzeit läuft der Diffamierungsprozess von Johnny Depp gegen Amber Heard. Der Star aus den Fluch der Karibik-Filmen will seinen Namen reinwaschen. Es ist fraglich, ob ihm das gelingen wird.

Ein trister Gerichtssaal, in dem über abgetrennte Fingerkuppen und "Fäkal-Materie" gesprochen wird – egal, wie ihr Medien konsumiert, die schmutzigen Partikel des Prozesses von Johnny Depp gegen seine Ex-Frau Amber Heard werden euch in den letzten Wochen bestimmt irgendwo begegnet sein. Einer der bekanntesten Schauspieler unserer Zeit legt bis in die düstersten Nischen Zeugnis ab über seine gescheiterte Ehe mit einer ebenfalls sehr bekannten Schauspielerin.



Die Gerichtsverhandlung ist ein Popkultur-Ereignis, das es in dieser Form schon lange nicht mehr, vielleicht noch nie gab. Es geht in dem Prozess um viel. Wir fassen zusammen, warum Johnny Depp den Prozess angestrengt hat, was bisher in der Verhandlung passiert ist und was in den nächsten Wochen noch passieren wird.

Kurz erklärt: Worum geht es in dem Prozess von Johnny Depp gegen Amber Heard?

Der Zivilprozess läuft seit dem 11. April 2022 in Fairfax, Virginia.

Johnny Depp reichte 2019 eine Klage gegen seine Ex-Frau Amber Heard wegen Rufschädigung ein.

Der Grund: Heard hatte ihren Ex-Mann 2018 in einem Zeitungsartikel der häuslichen Gewalt beschuldigt (ohne seinen Namen zu nennen).

Depp bestreitet die Vorwürfe und gibt an, seinerseits von Amber Heard misshandelt worden zu sein.

Depps Seite will in dem Prozess beweisen, dass die Vorwürfe gegen ihn falsch sind und dass Amber Heard mit dem Artikel seinem Ruf und seiner Karriere nachhaltig geschadet hat.

Mit einer ähnlichen Klage war Depp in Großbritannien schon 2020 gescheitert. Die englische Zeitung The Sun nannte ihn "Wife Beater" ("Ehefrauenschläger") und darf das weiterhin tun.

Was Johnny Depp mit dem Prozess gegen Amber Heard erreichen will

Offiziell geht es in der Klage um einen Streitwert von 50 Millionen US-Dollar. Noch wichtiger als die finanzielle Entschädigung dürfte aber der Nebeneffekt dieser Verhandlung sein. Johnny Depp will vor einer Weltöffentlichkeit seinen Namen reinwaschen. Das ist das ausgegebene Ziel seiner Rechtsvertretung, wie aus offiziellen Dokumenten hervorgeht.

© Tobis Johnny Depp in Transcendence

Der gesamte Rahmen der Verhandlung ist auf dieses Ziel ausgerichtet. Das fängt beim Austragungsort im US-Bundestaat Virginia an. In Kalifornien, wo der Prozess aufgrund der Wohnorte der Stars üblicherweise stattgefunden hätte, hätten Gerichte die Klage zu einem frühen Zeitpunkt eingefroren – um speziell bei Diffamierungsklagen wie dieser die freie Meinungsäußerung zu schützen. So zitiert Vulture einen Experten . Depps Team bestand aber auf Fairfax, Virginia als Verhandlungsort.

Der Prozess bietet eine große Bühne für Johnny Depp

Deshalb blickt die ganze Welt seit Wochen in jenen Gerichtssaal im Süden der USA. Ein Livestream überträgt das Geschehen ins Internet. Depp legt vor Fans, Ex-Fans und neutralen Beobachter:innen seine Version der Dinge dar. Beide, Depp und Heard, tun also als Schauspieler:innen, was sie am besten können: Sich vor einem großen Publikum möglichst glaubhaft in Szene setzen.

Den Rest übernimmt das Internet: Bei Twitter (mit Fake-Accounts ), Instagram und vor allem bei TikTok gehen Ausschnitte und Supercuts viral, die suggestive Titel tragen wie Amber Heards Team Get DESTROYED by this PRICELESS Witness - Johnny smiles! oder 5 MINUTES of Amber Heards Lawyers FAILING HARD | Johnny in tears Laughing .

Die sozialen Netzwerke entwickeln sich zu einem parallelen Gerichtssaal, wenn bei Twitter an jedem Verhandlungstag der Hashtag JusticeforJohnnyDepp trendet. Der Schauspieler verantwortet sich also nicht nur vor der Richterin und den Geschworenen, sondern vor jenen, die bestimmen, ob er in Zukunft weiter als Schauspieler arbeiten kann. Genauer: einem potentiellen Film- und Kinopublikum.

Schäden für Johnny Depps Karriere: Was im Prozess bekannt wurde

Ein nicht unbedingt kleiner Teil der Filmwelt hat sowieso nie aufgehört, Johnny Depp zu lieben, womöglich bedingungslos. Allerdings war Depp schon vor Heards Vorwürfen nicht mehr der Hitgarant der 90er und 00er Jahre und sein Ruf lange vor Amber Heards Zeitungsartikel angekratzt. Anders als nun von Depp und vielen seiner Verteidiger:innen suggeriert wird, kommen die Vorwürfe nicht aus dem Nichts sondern sind eingebettet in eine schlüssige Chronik. Bereits im Jahr 2016 erzielte Heard eine einstweilige Verfügung gegen Depp.

© Warner Amber Heard als Mera in Aquaman

Wie groß ist also der Schaden, den Amber Heard mit dem Zeitungsartikel angerichtet haben soll? Mit verschiedenen Beispielen will Depps Seite im Prozess nachweisen, dass der Name "Johnny Depp" in Hollywood verbrannt ist:

Johnny Depp gegen Amber Heard: Was passiert jetzt?

Entscheidend für den Ausgang der Verhandlung ist, ob Johnny Depp nachweisen kann, dass Heards Vorwürfe gegen ihn falsch sind und zu einem negativen Wendepunkt in seiner Karriere geführt haben. Verschiedene Punkte, etwa ein medizinisches Gutachten über Amber Heards mentale Gesundheit , sollen für Depp sprechen. Depp behauptet , Heard habe in einem Wutanfall seine Hand schwer verletzt. Weitere wichtige Erkenntnisse aus dem Prozess könnt ihr etwa in der Zusammenfassung der New York Times nachlesen .

Jetzt aber geht die Verhandlung in die vorletzte, entscheidende Phase. Amber Heard ist am Zug: Sie gibt in diesen Tagen vor Gericht ihre Aussage ab und dabei werden weitere intime bis verstörende Details aus der toxischen Beziehung des Hollywood-Paares an die Öffentlichkeit geraten. Am zweiten Tag ihrer Befragung erhob Heard Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihren Ex-Mann.

Johnny Depp will mit dem Prozess seine Karriere retten und seinen Namen reinwaschen. Ob diese Klage dafür die richtige Wahl war, ist nach drei Wochen Schlammschlacht mehr als fraglich. Daserwartet. Nur, wie viel wird bis dahin noch von der flackernden Aura dieses Stars übrig sein?