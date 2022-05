Fluch der Karibik 6 kommt definitiv und Johnny Depps Rückkehr ist immer noch möglich

Der nächste Fluch der Karibik-Film wird gerade entwickelt. Dabei schließt Produzent Jerry Bruckheimer eine Rückkehr von Johnny Depp als Jack Sparrow nicht aus.

Ob mit oder ohne Johnny Depp – ein neuer Fluch der Karibik-Film soll auf jeden Fall kommen. Bisher wurde berichtet, dass Margot Robbie im sechsten Teil eine Hauptrolle spielen soll. Die Rückkehr von Depp ist wegen seinem Imageschaden durch den Gerichtsprozess mit seiner Ex-Frau Amber Heard jedoch unwahrscheinlicher denn je.

Jetzt hat Fluch der Karibik-Produzent Jerry Bruckheimer allerdings darüber gesprochen, dass Depps Jack Sparrow-Rückkehr noch nicht ausgeschlossen ist.

Fluch der Karibik-Tür für Johnny Depps Rückkehr ist noch nicht geschlossen

Laut CBR hat Bruckheimer in einem neuen Interview mit dem Times-Magazin zu Top Gun 2 auch über die Zukunft des Fluch der Karibik-Franchise gesprochen. Dabei verriet er, dass für Teil 6 zwei Drehbücher geschrieben wurden. Eine Version mit Margot Robbies Charakter und eine ohne sie. Auf die Frage, ob Johnny Depps Jack Sparrow in einem der beiden Drehbücher vorkommen würde, antwortete er:

Nicht zu diesem Zeitpunkt, [aber] über die Zukunft muss noch entschieden werden.

Schaut hier noch Yves' Ranking der Fluch der Karibik-Reihe im Video:

Nach dem Rewatch: Wir ranken alle Fluch der Karibik-Filme von Müll bis Meisterwerk

Disney hat ein Comeback von Depp in seiner Paraderolle also offenbar nicht endgültig ausgeschlossen. Der Ausgang des Gerichtsprozesses zwischen ihm und Amber Heard dürfte allgemein stark über die Zukunft des Stars entscheiden.

Doch am Ende muss auch Depp selbst bereit für die Rückkehr sein. Vor Gericht sagte der Schauspieler zuletzt dazu, dass er für kein Geld der Welt für Fluch der Karibik 6 zurückkehren würde. Mal abwarten, ob er an dieser Aussage auch noch festhält, wenn Disney ihn wirklich für den nächsten Teil der Reihe zurückholen will...

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Glaubt ihr, dass Johnny Depp nochmal in einem Fluch der Karibik-Teil mitspielen wird?