Verwirrung um Johnny Depp im nächsten Fluch der Karibik-Film: Das ist der aktuelle Stand

Kommt der nächste Fluch der Karibik-Film mit oder ohne Johnny Depp? Wir haben das jüngste Update zum nächsten Teil der erfolgreichen Piraten-Reihe für euch zusammengefasst.

Fluch der Karibik ist in der Entwicklungshölle gestrandet. Gehörten die Abenteuer rund um Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) in den 2000er und zu Beginn der 2010er Jahre zu den größten Blockbustern überhaupt, herrscht seit Jahren große Ungewissheit, ob die Reihe jemals weitergeht. Seit sieben Jahren ist kein neuer Film erschienen.

Das verwundert durchaus, immerhin gehört Fluch der Karibik zu den lukrativsten Marken im Disney-Katalog und reicht deutlich weiter als die Kinofilme in der Geschichte des US-Unternehmens zurück. Seit 1967 existiert Fluch der Karibik als Themenfahrt in den Disney-Parks. Doch wie steht es um Teil 6 der Piraten-Geschichte?

Fluch der Karibik in der Krise: Kehrt Johnny Depp im nächsten Film zurück?

Fortsetzung? Spin-off? Oder Neustart? Konkrete Ansagen sind rar gesät auf den sieben Weltmeeren, erst recht, wenn es um die Frage geht, ob Johnny Depp als Hauptdarsteller zurückkehrt. Depps Image hat durch die Vorwürfe häuslicher Gewalt und dem darauf folgenden Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard einige Kratzer bekommen. Wird Disney wieder mit ihm zusammenarbeiten?

Das Branchenmagazin Variety hat einen Bericht zum Status quo von Disney veröffentlicht und in diesem Zuge auch ein Update zur brachliegenden Fluch der Karibik-Reihe gegeben. Demnach befindet sich Disney aktuell nicht in Rückkehr-Gesprächen mit Johnny Depp, der letztes Jahr mit Jeanne du Barry einen ersten Comeback-Versuch wagte.

Dennoch werden diverse Türen offengehalten: Laut Variety beaufsichtigt Produzent Jerry Bruckheimer die Entstehung von zwei verschiedenen Fluch der Karibik-Drehbüchern, eines mit Jack Sparrow und eines ohne. Kehrt Johnny Depp zu Fluch der Karibik zurück? "Nichts ist ausgeschlossen" merkt eine Quelle von Variety als Fazit an.

Wann startet der nächste Fluch der Karibik-Film im Kino?

Das lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht beantworten. Wir wissen nicht einmal, wie genau die beiden Fluch der Karibik-Filme aussehen sollen, und ob tatsächlich beide in Produktion gehen. In der Vergangenheit wurden auf alle Fälle spannende Namen wie Margot Robbie, Ayo Edebiri und Austin Butler mit der Reihe in Verbindung gebracht. Spruchreif ist davon bisher jedoch nichts.