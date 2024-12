Joyn schickt die Reality Backpackers in die nächste Runde – und eine Neuerung verändert alles

Anfang des Jahres startete Reality Backpackers auf Joyn. Welche Promis an Staffel 2 teilnehmen und welche Veränderungen es gibt, erfahrt ihr hier.

Wenn man denkt, es gibt schon genug Reality-Formate, so wird man immer schnell eines Besseren belehrt. Schon Anfang 2024 gab es auf Joyn die erste Staffel von Reality Backpackers zu sehen und sie legen noch im selben Jahr nach: Staffel 2 von Reality Backpackers startet heute – und darauf können sich Fans freuen.

Reality Backpackers: Worum geht es bei der Reality-Survival-Show?

Das Konzept von Reality Backpackers ist eigentlich ganz einfach. Insgesamt acht mutige und abenteuerlustige Stars und Sternchen aus der deutschen Fernsehwelt werden in Zweier-Teams an einem Ort ausgesetzt. In Staffel 1 waren die Duos in Thailand. Hier müssen sie sich ohne Landkarte und ohne Kreditkarten durch die Wildnis kämpfen, um einen Weg zu einem geheimen Treffpunkt zu finden.

Jedes Team bekommt für ihre Reise einen gewissen Geldbetrag als Budget. Was sie damit kaufen, ist ihnen selbst überlassen. Jeden Tag bekommen die Promis Hinweise und verschlüsselte Botschaften, um ihr nächstes Nachtlager zu finden. Doch sie werden auch in Versuchung gebracht und können ihre Mitstreiter*innen ausspielen: Können sie widerstehen, in einem Hotel zu übernachten oder ihren Weg mithilfe eines Tuk-Tuks abzukürzen?

Diese Promis sind in Staffel 2 dabei

Vier Teams müssen sich auch in Staffel 2 beweisen und den Weg zurück in die Villa finden. Diese Kandidat:innen stellen sich der Herausforderung:

Lisha Savage: Youtube- und Reality-Star

Youtube- und Reality-Star Lou Savage: Youtube- und Reality-Star

Youtube- und Reality-Star Maria Bell: Reality-Star

Reality-Star Diogo Sangre: Reality-Star, Star-Tätowierer und „Forsthaus Rampensau Germany“-Gewinner 2023

Reality-Star, Star-Tätowierer und „Forsthaus Rampensau Germany“-Gewinner 2023 Gina Beckmann: Reality-Star

Reality-Star Stephan ‚Steff‘ Jerkel: Reality-Star und Sieger „Das große Promi-Büßen“ 2023

Reality-Star und Sieger „Das große Promi-Büßen“ 2023 Edda Pilz: Reality-Star

Reality-Star Hannes Mörl: Reality-Star

Was ist in Staffel 2 anders?

In Staffel 2 von Reality Backpackers wird es besonders spannend. Die acht Realitystars werden diesmal nicht in Thailand ausgesetzt. Sie verschlagt es in den Dschungel nach Kolumbien. Werden die Promis dieser Herausforderung standhalten oder vor dem Ziel aufgeben?

TV & Streaming: Wann läuft Reality Backpackers?

Eine TV-Ausstrahlung ist bislang nicht geplant. Reality Backpackers läuft ab heute, 4. Dezember, auf Joyn. Wöchentlich sollen zwei Folgen zum Stream verfügbar sein. Nach der Ausstrahlung ist die Staffel komplett zum Nachschauen auf der Streamingplattform abrufbar. Es gibt insgesamt 16 Episoden.