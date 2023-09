Jurassic Park trifft Star Wars: Bei Netflix startet heute ein 45 Millionen Dollar teurer Sci-Fi-Film, den vor 6 Monaten im Kino kaum jemand gesehen hat

Wenn ihr heute Netflix öffnet, leuchtet euch ein Sci-Fi-Blockbuster entgegen, der erst dieses Jahr startete, von dem ihr wohl aber noch nie gehört habt. Lohnt sich 65?

Vielleicht habt ihr Anfang des Jahres einen Trailer aufgeschnappt, in dem Adam Driver mit einem Blaster Dinos jagt und euch gefragt, was das jetzt schon wieder sein soll. Eine futuristische Jurassic Park-Fortsetzung? Oder doch eher Adam Drivers Star Wars-Figur Kylo Ren auf Abwegen in der Kreidezeit? Die Wahrheit ist viel besser: Der Sci-Fi-Film 65 erzählt eine komplett originäre, epische Geschichte.

Am 9. März 2023 startete er in den Kinos. Ab heute ist 65 bei Netflix in der Flatrate verfügbar. Lohnt sich der Film?

Überlebenskampf auf Dino-Planeten: Worum geht es in 65?

65 beginnt wie ein normaler Space-Thriller: Pilot Mills (Adam Driver) überlebt einen verheerenden Absturz und findet sich auf einem fremden Planeten wieder. Es handelt sich um die Erde, aber 65 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Entsprechend gefährlich präsentiert sich ihm die Wildnis: Für prähistorische Lebewesen wie Dinosaurier ist er nichts weiter als die nächste Mahlzeit.

Sony Sony

Es gibt nur eine Lösung: Mills muss so schnell wie möglich wieder von hier verschwinden. Zusammen mit der jungen zweiten Überlebenden, Koa (Ariana Greenblatt), versucht er einen Weg nach Hause zu finden. Doch die Gefahr in dem unbekannten Gelände lauert hinter jedem Baum.

Und lohnt sich 65? Die Umsetzung läuft ihrem interessanten Konzept leider etwas hinterher. 65 bleibt insgesamt zu formelhaft, auch wenn die Geschichte gerade zum Ende hin maximal episch wird. Wenn ihr auf Jurassic Park und Dino-Thrill generell steht, macht ihr bei 65 aber nichts falsch. Mit 93 Minuten ist der Spuk ohnehin recht kurz.

Mehr zum Thema:

65 ging in den Kinos trotz Adam Driver und Barbie-Star unter

65 sorgte in der Branche für Stirnrunzeln, weil er eine recht aufwendige Genre-Geschichte mit Top-Star in der Hauptrolle erzählte – das aber ohne jegliche Franchise-Anbindung. Sowas ist mittlerweile eine Seltenheit, da sehr riskant. Leider zahlte sich das Risiko nicht aus. In Deutschland lösten in der ersten Woche nur 50.000 Menschen ein Kinoticket. In der zweiten Woche flog 65 schon wieder aus der Top 10.

Weltweit spielte Adam Drivers Hetzjagd immerhin 60 Millionen US-Dollar ein, was bei einem Budget von 45 Millionen US-Dollar gar nicht so übel ist. In der Verlustzone dürfte der Film trotzdem gelandet sein, denn auf das Produktionsbudget kommen noch Kosten wie Marketing obendrauf.

Adam Driver wird den Flop verkraften können. Dieses Jahr ist er noch im Biopic Ferrari von Michael Mann zu sehen. Und sein Co-Star Ariana Greenblatt verschwendet wohl keinen Gedanken mehr an 65. Sie spielte im erfolgreichsten Film des Jahres mit: Barbie.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.