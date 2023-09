Jetzt kommt die Anti-Katniss: Jennifer Lawrence wird von 7 Figuren im neuen Hunger Games-Film ersetzt und eine solltet ihr besonders fürchten

Sieben neue wichtige Figuren beerben Jennifer Lawrence in der Besetzung des neuen Hunger Games-Prequels. Wer wen im Cast spielt, verdeutlichen euch die teils unheilschwangeren Charakter-Poster zu Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes.

Die Sci-Fi-Filme der Hunger Games machten Jennifer Lawrence zusammen mit Stars wie Josh Hutcherson und Liam Hemsworth weltberühmt. Am 16. November 2023 erhält die Reihe mit Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes einen fünften Teil, der zeitlich 65 Jahre vor Katniss Everdeens Geschichte spielt.

Neben all den schon bekannten Infos zum Tribute von Panem-Prequel könnt ihr nun das wichtigste Personal der 10. Hungerspiele rund um (den späteren Präsidenten) Coriolanus Snow durch Charakter-Poster kennenlernen.



Jennifer Lawrences Nachfolge: Die neuen Stars der Tribute von Panem-Besetzung erklärt

Per Video stellten sich die neuen Stars der bösen Kapitol-Seite abseits des Trailers schon vor: Mit einer Einladung in Panems Akademie, die wie ein böses Hogwarts wirkt. Doch sie sind nicht die einzigen der 7 wichtigen neuen Hauptfiguren. Lest in folgender Übersicht, wen ihr für The Ballad of Songbirds & Snakes auf dem Schirm haben solltet:

Neuer Hunger Games-Cast: Tom Blyth spielt Coriolanus Snow

Leonine Die Tribute von Panem 5: Tom Blyth

Tom Blyth (Billy the Kid) spielt die Hauptfigur der neuen Tribute von Panem-Geschichte: Panems bösen Präsidenten Coriolanus Snow kennen wir zu Katniss' Zeiten bereits mit dem Gesicht von Donald Sutherland als Jennifer Lawrences Gegenspieler. In The Ballad of Songbirds & Snakes lernen wir ihn in jungen Jahren kennen. Nach dem Krieg versucht er die Armut seiner Familie zu verschweigen und sich als Mentor bei den 10. Hungerspielen zu profilieren, um seinen Aufstieg zu beginnen.



Neuer Hunger Games-Besetzung: Rachel Zegler spielt Lucy Gray Baird

Die Tribute von Panem-Prequel-Cast: Rachel Zegler

Rachel Zegler (West Side Story, Shazam 2) ist die neue Tributin aus Distrikt 12. Da hören die Gemeinsamkeiten zu Katniss aber schon auf. Regisseur Francis Lawrence nennt Lucy Gray Bairns eine "Anti-Katniss": Wo Jennifer Lawrences introvertierte Figur nur ums Überleben kämpfte, ist Lucy Gray eine Sängerin und Performerin, die weiß, wie sie sich in Szene setzt, nachdem ihr Coriolanus als Mentor zugeteilt wird.

Wieder im Tribute von Panem-Cast: Hunter Schafer spielt Tigris Snow

Leonine Die Tribute von Panem-Besetzung:

Hunter Schafer (Euphoria) wird für die Hunger Games zur Mode-Designerin, die auch als wenig Material viel zaubern kann. Ihre Figur kennen wir bereits aus Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2, wo sie Katniss und Co. als Tiger-Dame Unterschlupf gewährte. Nur wussten wir da noch nicht, dass es sich bei der Kapitol-Anwohnerin um Snows Cousine Tigris handelte.



Tribute von Panem-Neuzugang: Peter Dinklage ist Casca Highbottom

Leonine Tribute von Panem-Erfinder: Peter Dinklage

Peter Dinklage (Game of Thrones) fällt in The Ballad of Songbirds & Snakes die zweifelhafte Ehre zu, die Hunger Games vor 10 Jahren erfunden zu haben. Obwohl seine Figur Casca Highbottom ein hochrangiges Mitglied des Kapitols ist, hat er zu dieser Errungenschaft jedoch ambivalente Gefühle. Was nicht zuletzt etwas mit seiner vergangenen Freundschaft zu Coriolanus' verstorbenem Vater zu tun hat.



Bösewichtin im Hunger Games-Cast: Viola Davis spielt Volumnia Gaul

Leonine Die Tribute von Panem-Schurkin: Viola Davis

Viola Davis (How to Get Away with Murder) hingegen geht ganz in ihrer Rolle als rücksichtslose Spielleiterin Dr. Volumnia Gaul auf. Die Wissenschaftlerin sieht nicht nur unheimlich aus, sondern will die erst zum 10. Mal durchgeführten Hungerspiele diesmal erstmals zum echten Spektakel machen. Dafür greift sie auf alles Grausame zurück, was Genetik und Fallen-Technik hergeben. Wir dürfen jetzt schon vor ihr erzittern.



Neue Hunger Games-Besetzung: Josh Andrés Rivera ist Sejanus Plinth

Leonine Hunger Games-Bestie: Josh Andrés Rivera

Josh Andrés Rivera (West Side Story) schlüpft für die neuen Tribute von Panem in die Rolle von Coriolanus bestem Freund Sejanus Plinth. Anders als die anderen Schüler-Mentoren hadert der Jugendliche allerdings mit seiner Rolle in der Tötungs-Orgie. Was nicht zuletzt damit zusammenhängt, dass er selbst eigentlich aus den Distrikten stammt, seine reiche Familie aber in der Gesellschaft aufgestiegen ist. Doch das macht ihn zum Außenseiter.



Die Tribute von Panem mit neuem Moderator: Jason Schwartzman ist Lucretius 'Lucky' Flickerman

Leonine Die Tribute von Panem-Showman: Jason Schwartzman

Jason Schwartzman (Darjeeling Limited) spielt im Hunger Games-Prequel The Ballad of Songbirds & Snakes den Spiele-Moderator Lucky Flickerman. Und wenn sein Nachname euch bekannt vorkommt, dann liegt das vielleicht daran, dass er ein Vorfahre von Caesar Flickerman (Stanley Tucci) ist, der bereits Jennifer Lawrence Figur mit wechselnder Perückenfarbe durch die Interviews vor den Hungerspielen führte.



