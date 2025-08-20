Jurassic World 4 jetzt im Heimkino: So könnt ihr den Dino-Blockbuster schon zu Hause schauen

Falls ihr den neuen Jurassic World-Teil im Kino verpasst habt oder direkt nochmal schauen wollt, haben wir gute Nachrichten für euch. Der Blockbuster ist schon als VoD fürs Heimkino verfügbar.

Mit einem Einspielergebnis von über 800 Millionen Dollar zählt der vierte Jurassic World-Teil dieses Jahr zu den erfolgreichsten Filmen. Falls ihr zu denjenigen gehört, die den Streifen noch gar nicht gesehen haben, oder ihr Jurassic World 4: Die Wiedergeburt direkt nochmal im Heimkino schauen wollt, gibt es eine gute Nachricht: Das Dino-Abenteuer von Regisseur Gareth Edwards ist bereits mit Leih- und Kaufoptionen als VoD-Titel bei Anbietern wie Amazon Prime verfügbar.

Legendäres Dino-Franchise geht weiter: Darum geht es in Jurassic World 4

Im aktuellen Film aus dem Steven Spielberg-Universum spielt Marvel-Star Scarlett Johansson die Söldnerin Zora Bennett. Zusammen mit dem Pharmavertreter Krebs (Rupert Friend) und dem Paläontologen Dr. Henry Loomis (Jonathan Bailey) soll sie ganz spezifische Dinosaurier für ein revolutionäres Heilmittel gegen Herzkrankheiten auftreiben. Das Problem ist, dass es sich bei den gesuchten Exemplaren um die gefährlichsten Saurier ihrer Art handelt.

Schaut hier noch einen Trailer zu Jurassic World 4:

Jurassic World: Die Wiedergeburt - Trailer 2 (Deutsch) HD

Auch wenn der Blockbuster ein Hit ist, gibt es noch keine offiziellen Infos zur Zukunft der Reihe. Jurassic World 5 ist bis jetzt nicht in Auftrag gegeben.

An den weltweiten Kinokassen ist Jurassic World 4: Die Wiedergeburt bislang der vierterfolgreichste Film des Jahres. Auf Platz 1 thront das chinesische Animationssequel Ne Zha 2 mit knapp 1,9 Milliarden (!) Dollar Einspielergebnis. Platz 2 und 3 belegen der Lilo & Stitch-Realfilm und die Videospielverfilmung Ein Minecraft Film.

