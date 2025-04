Kampf der Realitystars 2025: Alle Infos zu Cast, Sendeterminen und TV-Ausstrahlung der 6. Staffel

Kampf der Realitystars kehrt endlich mit der 6. Staffel zurück. Wir verraten euch alle Infos zu Teilnehmer:innen, Starttermin, Sendetermine und Co.

Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand ist zurück bei RTLZWEI. Die beliebte Realityshow startet bereits in die 6. Staffel und will dank Promi-Cast wieder für Spannung und Drama sorgen. Wann die neue Staffel im TV startet, was ihr bei der Ausstrahlung auf RTL+ beachten müsst und welche Promis den amtierenden Sieger Calvin Kleinen vom Thron stürzen könnten, gibt es hier.

Streaming & TV-Ausstrahlung: Alle Sendetermine der 6. Staffel von Kampf der Realitystars im Überblick

Kampf der Realitystars startet am 7. Mai 2025 bei RTLZWEI. Wer ein kostenpflichtiges Abo bei RTL+ hat, darf die neueste Folge bereits eine Woche früher genießen. Auf dem Streamingdienst geht es also schon am 30. April 2025 los. Damit ihr nicht durcheinander kommt, könnt ihr hier nachschauen, wo welche Folge wo zu sehen ist.

Alle Sendetermine bei RTLZWEI:

Folge 1: Mittwoch, 7. Mai 2025, 20:15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 14. Mai 2025, 20:15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 21. Mai 2025, 20:15 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 28. Mai 2025, 20:15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 4. Juni 2025, 20:15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 11. Juni 2025, 20:15 Uhr

Folge 7: Mittwoch, 18. Juni 2025, 20:15 Uhr

Folge 8: Mittwoch, 25. Juni 2025, 20:15 Uhr

Folge 9: Mittwoch, 2. Juli 2025, 20:15 Uhr

Folge 10: Mittwoch, 9. Juli 2025, 20:15 Uhr

Alle Sendetermine auf RTL+:

Folge 1: 30. April 2025

Folge 2: 7. Mai 2025

Folge 3: 14. Mai 2025

Folge 4: 21. Mai 2025

Folge 5: 28. Mai 2025

Folge 6: 4. Juni 2025

Folge 7: 11. Juni 2025

Folge 8: 18. Juni 2025

Folge 9: 25. Juni 2025

Folge 10: 2. Juli 2025

Schon gelesen? Elton bricht bei ARD-Abschied in Tränen aus

Alle Teilnehmenden im Überblick: Diese 22 Promis ziehen in die thailändische Sala

Ailton (Ex-Fußballstar)

Anita Latifi (Realitystar)

Anouschka Renzi (Schauspielerin)

Annina Semmelhaack (Erotiksternchen/Ex-Politikerin)

Bela Klentze (Schauspieler)

Can Kaplan (Exfreund von Walentina Doronina)

Christin Okpara (Reality-Krawallnudel)

Daymian Weiß (Realitystar)

Dennis Lodi (Realitystar)

Frank Fussbroich (Reality-Urgestein)

Giuliana Farfalla (GNTM-Teilnehmerin)

Hati Suarez (Realitystar)

Jens Hilbert (Realitystar)

Jona Steinig (Realitystar)

Laura Lettgen (Realitystar)

Linda Nobat (Ex-Bachelor-Star)

Martin Angelo (Realitystar)

Martin Semmelrogge (Schauspieler/Synchronsprecher)

Pinar (Moderatorin)

Shawne Fiedling-Williams (Botschafter-Exfrau)

Stephen Duerr (Schauspieler)

Tara Tabitha (Österreichischer Reality-Import)

Cathy Hummels hat abgedankt: Sie ist die neue Moderatorin von Kampf der Realitystars

Bisher hat Influencerin und Ex-Spielerfrau Cathy Hummels die Show moderiert. Allerdings kam sie nach einigen Skandalen beim Publikum nicht mehr gut an. Für die 6. Staffel von Kampf der Realitystar hat sich RTL2 die Talkshow-Legende Arabella Kiesbauer gesichert. Sie wird durch die Stunde der Wahrheit führen, bei der entschieden wird, wer die Show verlassen muss.

Regeln & Gewinnsumme: So funktioniert Kampf der Realitystars

In der Show kommen Promis an einem Strand in Thailand zusammen, um gemeinsam in einer Sala zu wohnen. Doch statt die malerische Beach-Idylle zu genießen, werden die Stars gehörig durch den Fleischwolf gejagt. Folge für Folge stehen knochenharte Challenges und fiese Psychospielchen an, die für Drama, Action und Schockmomente sorgen sollen. Jede Woche fliegen zwei Stars aus der Show, dafür rücken wöchentlich zwei neue "Nachzügler" nach. Die Nachzügler dürfen jeweils entscheiden, wer die Show verlassen soll. Wer Kampf der Realitystars gewinnt, darf sich über ein Preisgeld von 50.000 Euro freuen.