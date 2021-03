Kannibalen-Horror im Heimkino: Furchteinflößender Bösewicht beherrscht Thriller-Trilogie - jetzt in schicker neuer Edition

Der berühmteste Kannibale der Filmgeschichte kriegt seine eigene Blu-ray-Box. Lest hier, warum sich die neue Edition mit der schaurigen Hannibal Lecter-Trilogie lohnt.

Er gilt als einer der besten Bösewichte der Filmgeschichte: Der charmante, eiskalte Kannibale Hannibal Lecter brachte Anthony Hopkins einen Oscar und Weltruhm ein.

In drei Filmen spielte er Hannibal the Cannibal, allen voran im Serienkillerfilm Das Schweigen der Lämmer. Zum 30. Jubiläum des Klassikers erscheint die Hannibal Lecter-Trilogie heute erstmals in Deutschland in einer Blu-ray- und DVD-Edition. Dreifacher Kannibalen-Horror im Thriller-Gewand ist garantiert!

3 Serienkillerfilm-Highlights in einer Edition: Die Hannibal Lecter-Trilogie

Bei Amazon * gibt es die Hannibal Lecter Trilogie auf Blu-ray für nur 18,49 Euro.

Alternativ könnt ihr die Edition zum selben Preis bei MediaMarkt * und bei Saturn * erstehen.

© Universal Die Hannibal Lecter-Trilogie auf Blu-ray

Warum lohnt sich die Hannibal Lecter Trilogie auf Blu-ray?

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Thomas Harris markierte Das Schweigen der Lämmer einen Meilenstein des Serienkillerfilms.

Das noch immer eindringliche Psychoduell zwischen der jungen FBI-Agentin Clarice Starling (Jodie Foster) und dem hochintelligenten Hannibal Lecter fesselte Millionen Zuschauer*innen. Währenddessen entblößte die Jagd auf den Serienkiller Buffalo Bill (Ted Levine) manch grauenhafte Facette.

Danach trat Hopkins noch in zwei weiteren sehenswerten Filmen als Lecter auf: Im FSK-18-Thriller Hannibal von Ridley Scott (Alien, Blade Runner), der als Fortsetzung von Das Schweigen der Lämmer gedacht ist, sowie in Roter Drache, der die Vorgeschichte erzählt.

In der Hannibal Trilogie-Edition sind enthalten:

Das Schweigen der Lämmer (1991): Fünffach Oscar-prämiert mit Jodie Foster, Anthony Hopkins und Ted Levine. Regie: Jonathan Demme.

(1991): Fünffach Oscar-prämiert mit Jodie Foster, Anthony Hopkins und Ted Levine. Regie: Jonathan Demme. Hannibal (2001): Mit Anthony Hopkins, Julianne Moore (als Clarice Starling), Gary Oldman und Ray Liotta. Regie: Ridley Scott.

(2001): Mit Anthony Hopkins, Julianne Moore (als Clarice Starling), Gary Oldman und Ray Liotta. Regie: Ridley Scott. Roter Drache (2002): Mit Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes und Philip Seymour Hoffman. Regie: Brett Ratner.

Schicke Aufmachung zum kleinen Preis

Die schicke Blu-ray-Edition wartet mit einem furchteinflößenden Gemälde von Hannibal Lecter auf dem Cover auf. Damit dieses auch voll genossen werden kann, gibt's für die Amaray-Hülle im Pappschuber ein Wendecover. Alle drei Filme werden mit DTS 5.1 Surround Sound präsentiert.

Mit der Hannibal Lecter-Edition * spart man deutlich im Vergleich zum einzelnen Kauf der Filme mit Anthony Hopkins.

Alternativen zur Hannibal Lecter-Trilogie:

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.