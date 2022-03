Karriereende von Bruce Willis: ProSieben ändert Programm & zeigt 2 der besten Filme des Actionstars

ProSieben reagiert auf die Nachricht, dass Bruce Willis nicht mehr als Schauspieler arbeiten wird und zeigt drei Filme des Stars. Zwei davon gehören zu den besten seiner Karriere.

Gestern wurde bekannt, dass Bruce Willis überraschend seine Schauspiel-Karriere beendet. Grund ist die Krankheit Aphasie, die es dem Actionstar unmöglich macht, seinen Beruf weiterhin auszuüben. Stars und Wegbegleiter wie Sylvester Stallone verneigen sich vor Willis. Auch der deutsche TV-Sender ProSieben reagiert auf die Nachricht und ändert am Freitag sein Abendprogramm.

3 Actionfilme von Bruce Willis laufen bei ProSieben

Ursprünglich sollte am morgigen Freitag Batman v Superman laufen. Der DC-Blockbuster weicht nun einer Auswahl größerer Filme von Willis, wie ProSieben bei Twitter bekanntgab.

Das ist das Bruce Willis-Programm am Freitag bei ProSieben

20.15 Uhr: R.E.D.

Ca. 22.15 Uhr: Pulp Fiction

Anschließend: Unbreakable

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von den drei Bruce Willis-Filmen lohnen sich zwei so richtig

Vor allem in Pulp Fiction und Unbreakable zeigt sich Willis in Bestform. Aber auch R.E.D. hat als Spätwerk eine Berechtigung in der Filmographie von Bruce Willis.

In Pulp Fiction (1994) deutet Regisseur Quentin Tarantino das coole und gleichzeitig verletztliche Action-Image von Bruce Willis neu aus. Willis spielt einen Boxer, der Bestechungsgeld annimmt, um seinen Kampf zu verlieren, nur um ihn dann doch zu gewinnen und den Auftraggeber gegen sich aufzubringen.

Pulp Fiction - Blu-ray Trailer (Deutsch)



In Unbreakable - Unzerbrechlich (2000) von M. Night Shyamalan spielt Bruce Willis den scheinbar übermenschlich starken und praktisch unverletzbaren David Dunn. Er spürt Gefahren scheinbar intuitiv und entwickelt einen noch stärkeren Drang, Menschen zu beschützen. Unbreakable wurde 2019 mit Glass fortgesetzt, einem der letzten großen Auftritte von Willis.

Glass, Split und Unbreakable - was ist bisher passiert?

Außerdem zeigt ProSieben R.E.D. - Älter, härter, besser. Im Film mit dem wohl kleinsten Kultfaktor spiel Willis Frank Moses, der sich im Ruhestand fürchterlich langweilt. Der Rentner sehnt sich nach Abwechslung, nach einer Aufgabe und nach einem gelegentlichen Auftragsmord, denn Frank arbeitete vor seinem Ruhestand als CIA-Agent. Nun hat sein ehemaliger Auftraggeber entschieden, dass Frank und andere CIA-Rentner (R.E.D. steht für retired extremely dangerous) mit ihrem Insider-Wissen eine Gefahr darstellen und ausgeschaltet werden müssen.



Auf welchen der drei Filme habt ihr am meisten Lust?