"Wer Filme liebt, liebt Bruce Willis": Hollywood verbeugt sich vor der Action-Legende

Bruce Willis beendet aufgrund einer Krankheit seine Karriere als Schauspieler. Nun verbeugt sich Hollywood vor dem Star aus Filmen wie Stirb langsam, The Sixth Sense und Pulp Fiction.

Gestern Abend erreichte uns die Nachricht, dass sich Bruce Willis von seiner Tätigkeit als Schauspieler zurücktritt. Nach fast 150 Auftritten in Film und Fernsehen beendet Willis seine Karriere. Der Grund dafür ist die Krankheit Aphasie, bei der betroffene Personen die Fähigkeit verlieren, zu sprechen und Sprache zu verstehen.

Auch wenn Willis in den vergangenen Jahren hauptsächlich in Direct-to-DVD-Produktionen zu sehen waren, ist sein Schaffen als Schauspieler bemerkenswert, angefangen bei seinem Durchbruch Stirb langsam über das Tarantino-Meisterwerk Pulp Fiction bis hin zu Sci-Fi-Filmen wie 12 Monkeys, Looper und Das fünfte Element.

Karriereende: Hollywood verbeugt sich vor Bruce Willis

Die Bekanntmachung von Willis' Karriereende sorgte für viele emotionale Reaktionen in der Filmwelt. So erinnert sich Regisseur und Drehbuchautor M. Night Shyamalan daran, dass er schon als Kind ein Poster von Willis in seinem Zimmer hängen hatte, ehe er später mit ihm einen seiner größten Filme überhaupt drehte: The Sixth Sense.

Schauspielkollege Sylvester Stallone erinnert sich derweil an die vielen Jahren, die er und Willis das Actionkino in Hollywood definiert haben. In The Expendables und The Expendables 2 waren die beiden gemeinsam vor der Kamera zu sehen.

Kevin Smith gedenkt ebenfalls einer Legende und entschuldigt sich dafür, wie er 2010 nach Cop Out über Willis gelästert hat. Smith war damals um keine harten Worte verlegen. Zehn Jahre später blickt er reflektierter auf die Dreharbeiten zurück.

Produzentin Gale Anne Hurd schickt die besten Wünsche an Willis und seine Familie. Sie arbeitete damals mit Willis an Armageddon und schreibt, dass der Film ohne seine kraftvolle und von Herzen kommender Performance nicht möglich gewesen wäre.

Seth Green zeigt sich dankbar für die vielen verschiedenen Figuren, die Willis' im Lauf seiner vier Dekaden umspannenden Karriere geschaffen hat.

Für Schauspieler James Woods steht Willis für alles Gute, dass die Welt der Unterhaltung hervorgebracht hat. "Wer Filme liebt, liebt Bruce Willis", schreibt er in einem Tweet.

Matthew Marsden stand erst letztes Jahr zusammen mit Willis vor der Kamera. Auch wenn der Actionthriller Deadlock keine großen Wellen schlug, war es Marsden eine Ehre, mit Willis zusammengearbeitet zu haben.

Das Filmstudio Blumhouse, bei dem Willis mit den Unbreakable-Fortsetzungen Split und Glass vertreten war, hebt sein umfangreiches Schaffen in Film und Fernsehen hervor. Zudem gibt es Willis recht, dass Stirb langsam kein Weihnachtsfilm ist. "Es ist ein gottverdammter Bruce Willis-Film."

