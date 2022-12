Kein Film sieht so gut aus wie Avatar 2 – aber der Sci-Fi-Blockbuster hat ein großes Problem

Avatar 2 ist der größte Sci-Fi-Blockbuster des Jahres. Optisch kann es kaum Kritik geben. Storytechnisch ist der Film aber keine drei Stunden wert, findet unser Kollege Yves.

Auf kaum einen Film haben Fans 2022 so sehnlichst gewartet wie Avatar 2: The Way of Water. Kaum ein Film, egal in welchem Jahr, reicht an seine Bildgewalt heran. Und trotzdem ist er einfach viel zu lang für seine austauschbare Story. Das meint zumindest unser Kollege Yves.

Schaut euch hier Yves' Video zu Avatar 2 an:

Avatar 2 Tolle Bilder, aber FURCHTBAR LANG! Review

Sci-Fi-Blockbuster Avatar 2 könnte noch viel besser sein, wäre er nicht 192 Minuten lang

An der optischen Revolution des James Cameron-Werks kann seiner Meinung nach nicht der geringste Zweifel bestehen. Aber muss man dafür wirklich über drei Stunden im Kinosessel zubringen? Das ist seiner Meinung nach schlicht zu viel für eine Geschichte, die im Kern sehr simpel ist und viel kompakter erzählt werden könnte.

Ähnliche Überlegungen stellen auch unsere Kollegen von FILMSTARTS in ihren Leinwandliebe-Podcast an. Dort unterhalten sich Sebastian und Pascal mit Gast David Hain über die Frage, ob Avatar 2 der beste Blockbuster der letzten 13 Jahre ist.

Was haltet ihr von Avatar 2?