Avatar hat mit einem Trick den größten Stranger Things-Fehler vermieden

James Cameron hat noch große Pläne für die Avatar-Reihe. Um die bestmöglichen Fortsetzungen abzuliefern, hat er eine wichtige Lehre aus Stranger Things gezogen.

Aktuell läuft mit Avatar: The Way of Water der zweite Teil der Avatar-Reihe in den Kinos. Doch wie geht die Geschichte weiter? Regisseur James Cameron hat uns noch lange nicht alles von Pandora gezeigt. Drei weitere Fortsetzungen haben laut offiziellen Angaben einen Kinostart – und große Teile dieser wurden bereits abgedreht.

Sci-Fi-Fortsetzungen: So umgehen Avatar 2, 3 und 4 den Stranger Things-Effekt

Cameron hat in den vergangenen Jahren gleichzeitig an Avatar 2, Avatar 3 und Avatar 4 gearbeitet. Dementsprechend ist der dritte Teil schon komplett im Kasten. Von Teil 4 hat er einzelne Schlüsselmomente gedreht. Das hat einen bestimmten Grund: Cameron arbeitet mit vielen Jungschauspieler:innen, die schnell erwachsen werden.

Ein Beispiel? Tuk-Darstellerin Trinity Jo-Li Bliss war sieben Jahre alt, als sie in Avatar: The Way of Water gecastet wurde. Jetzt, wo der Film endlich in den Kinos läuft, hat sie ihren 13. Geburtstag längst hinter sich. Selbst mit den modernsten Effekten wäre es für Cameron sehr knifflig geworden, diesen Unterschied zu kaschieren.

Hier könnt ihr den Trailer zu Avatar: The Way of Water schauen:

Avatar 2: The Way of the Water - Trailer (Deutsch) HD

Gegenüber Entertainment Weekly verweist Cameron auf die Netflix-Serie Stranger Things, die mit diesem Problem definitiv zu kämpfen hat. Seit dem Start 2016 ist der junge Cast merklich gealtert. Cameron sagt:

Sonst bekommt man – und ich liebe Stranger Things – man bekommt den Stranger-Things-Effekt. Eigentlich sollen die [Figuren in der Serie] noch zur Highschool gehen, aber sie sehen aus wie 27-Jährige.

Bei den Avatar-Fortsetzungen wollte Cameron sichergehen, dass dieser Effekt nicht eintritt. Also hat er sich dazu entschieden, so viel wie möglich parallel zu drehen.



Wann starten Avatar 3, 4 und 5 im Kino?

Nachdem wir 13 Jahre auf Avatar: The Way of Water warten mussten, geht jetzt alles Schlag auf Schlag. Die nächsten Avatar-Filme kommen im Dezember 2024, 2026 und 2028 in die deutschen Kinos.

