Kein Scherz: Jackass geht nach 20 Jahren als Serie weiter

Nach dem neusten Kinofilm wird das Jackass-Franchise doch nicht in den Ruhestand geschickt. Wie jetzt bekannt wurde, kommt tatsächlich eine neue Serie.

In dem neusten Kinofilm Jackass Forever standen die Zeichen schon auf Abschied. Die Originalstars rund um Johnny Knoxville, Steve-O & Co. gingen zwar wieder bis an ihre Grenzen und darüber hinaus. Die Aneinanderreihung extremer Stunts und Pranks kam jedoch, auch durch die Einführung jüngerer Crew-Mitglieder, einer Abschlussvorstellung für die älteren Kultstars gleich.

Jetzt wurde allerdings verkündet, dass tatsächlich eine neue Jackass-Serie kommt. Die Details sind aber noch sehr spärlich.

Neue Jackass-Serie kommt: Fans könnten trotzdem enttäuscht werden

Laut Slash Film entwickelt Paramount eine neue Jackass-Serie für den eigenen Streamingdienst Paramount+. Damit bekommt die Originalserie 20 Jahre nach ihrem Ende eine Fortsetzung. Der finanzielle Erfolg des letzten Kinofilms Jackass Forever soll das Studio dazu bewegt haben, die Marke fortzusetzen. Bisher gibt es aber noch keinerlei Infos zum Inhalt.

Schaut hier schon mal einen Clip aus dem kommenden Jackass-Film bei Netflix:

Jackass 4.5 - Clip The Swingset Gauntlet (English)

Dadurch ist auch unklar, wer in der neuen Jackass-Serie überhaupt auftritt. Auch wenn das Studio sicher nicht komplett auf die Stars des Originals verzichten wird, können wir uns nur schwer vorstellen, dass Johnny Knoxville & Co. mit vollem Einsatz dabei sind. Vielmehr könnte die neue Jackass-Serie die neuen, jüngeren Crew-Mitglieder aus dem letzten Kinofilm zurückbringen.

Infos zum Start der neuen Jackass-Serie gibt es noch nicht. Davor dürfen sich Fans aber erstmal auf Jackass 4.5 freuen. Der Bonusfilm mit nicht verwendeten Szenen aus Jackass Forever kommt am 20. Mai zu Netflix.

