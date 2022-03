Johnny Knoxville über 22 Jahre Jackass: "Es geht nicht darum, wie viel Schmerz jemand aushält"

Johnny Knoxville bringt mit Jackass Forever ein weiteres Abenteuer seiner Chaoten-Crew auf die Leinwand. Wir haben mit ihm über Schmerzen, Familie und sein Erbe gesprochen.

Über 20 Jahre ist es her, dass Jackass seine Premiere bei MTV feierte und einer ganzen Generation vormachte, was man lieber nicht mit sich und seinem Körper anstellen sollte. Mit dem Film Jackass Forever beweisen Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Jason 'Wee Man' Acuña und Co. jetzt, dass es immer noch keinen Stunt gibt, für den sie zu alt sind.

Mit Erfolg: Kritiker:innen finden Jackass Forever "beschissen großartig". Grund genug, sich mit Rädelsführer Johnny Knoxville zusammenzusetzen und über Schmerzen, Penisse, Liebe und das Erbe von Jackass zu sprechen.

Johnny Knoxville im Interview über Jackass Forever und das Wichtigste daran, gefährliche Stunts zu drehen

Moviepilot: Jackass Forever ist der erste richtige Jackass-Film seit 12 Jahren. Warum habt ihr so lange gebraucht?

Johnny Knoxville: Ich bin schuld daran, dass das so lange gedauert hat. Die Jungs wollten seit dem letzten Mal noch einen machen und ich wollte nicht. Ich habe keinen Grund gesehen, warum wir das machen sollten. Ich habe es einfach nicht gefühlt. Trotzdem habe ich mir seit 2010 immer wieder selbst Ideen per Mail geschickt, falls ich doch wieder Lust bekommen sollte. 2018 kam dann das Gefühl zurück – und ich hatte den überwältigenden Drang, das Ganze auch zu drehen.

Es gibt ein paar neue Jackass-Mitglieder und Gast-Stars wie Eric Andre und Machine Gun Kelly. Wie kann man sich so ein Jackass-Casting vorstellen? Wonach wählt ihr neue Leute aus, die mitmachen sollen?

Meistens haben wir einfach Leute angesprochen, die wir kennen und sie dann zu uns eingeladen, um alles weitere zu besprechen. Nur Poopies und Rachel kannten wir vorher noch nicht. Die wichtigste Voraussetzung für einen Dreh ist, dass Jeff [Jeff Tremaine] und ich Lust darauf haben, mit den Leuten abzuhängen.

Wir haben 2019 einen zweitägigen Test gemacht, um nicht nur die neue Besetzung, sondern auch die alte Besetzung zu testen. Eine echte Feuerprobe, und zum Glück haben sich alle gut verstanden. Wir haben den Test wie einen Film gedreht und viele Ausschnitte davon sind dann auch tatsächlich im Film gelandet.

Wie kann ich mir so einen Test vorstellen? Probiert ihr die Stunts vorher aus?

Wir haben das Ganze wie einen richtigen Filmdreh organisiert, aber nur einzelne Teile gedreht, um die Leute zu testen. Um zu sehen, ob es funktioniert. Den Reise nach Jerusalem-Stunt haben wir an diesem Tag gedreht. Die menschliche Rampe haben wir an dem Tag gedreht. Die Szene mit Pontius’ Penis …

Es geht nicht darum, wie viel Schmerz jemand aushält oder so. Es geht nur darum, wie die Stimmung ist und ob alle miteinander auskommen. Diese Art von Kameradschaft ist sehr wichtig für Jackass. Ich weiß, dass wir uns gegenseitig zerstören, aber wir lieben uns und wir wollen, dass auch neue Leute in die Familie aufgenommen werden.

Absurde Stunts sind der Kern von Jackass. Wie kommt ihr auf die Ideen und wonach entscheidet sich, wer welchen Stunt übernimmt?

Jeder hat seine Spezialitäten. Jeff und ich legen oft im Voraus fest, wer was machen soll. Meistens jedenfalls. Aber manchmal haben wir auch eine Idee und fragen einfach, wer es machen will. Oder machen es am ersten Drehtag einfach selbst. Wir probieren Dinge aus, die noch nie jemand gemacht hat, und wir wissen nicht, wie sie enden werden. Also gehen wir einfach raus, riskieren etwas und sehen, was funktioniert.

Weil wir mit so tollen Leuten arbeiten, wird es selbst dann witzig, wenn die Idee an sich nicht so gut ist. Jeder trägt etwas bei, egal ob Star oder Teil der Crew. Manchmal nimmt man eine Idee, die vielleicht nur so ein Ein-Stern-Ding ist. Dann dreht man sie mit den Schauspieler:innen und allein durch deren Persönlichkeiten werden aus einem Stern fünf.

Wenn du auf all die Jahre Jackass zurückblickst: Gibt es einen bestimmten Stunt, den du nie vergessen wirst?

Oh, da gibt es eine Menge. Ich liebe das "Spielzeugauto im Hintern" im ersten Jackass: The Movie, "High Five" und den Fäkal-Cocktail in Jackass 3D, oder "Das Schweigen der Lämmer" in Jackass Forever. Es gibt viele, die ich nie vergessen werde. Selbst die, bei denen ich mich verletzt habe, bereue ich nicht. Ich denke nur an das, was dabei herausgekommen ist, und wieviel Spaß der Dreh gemacht hat.

Bis zu dem Punkt, an dem es mich zerlegt. Die meisten Erinnerungen sind wegen des Bullen-Stunts verloren gegangen, aber sie kommen langsam zurück.

Als Jackass zum ersten Mal im Fernsehen lief, warst du in deinen 20ern. Jetzt bist du Vater von drei Kindern. Was würdest du sagen, wenn deine Kinder zu dir kämen und sagten: "Hey, Papa, wir wollen uns anzünden und es filmen"?

Nein, das wird nicht passieren. Ich mache solche Sachen, damit meine Kinder es nicht machen müssen.

Denkst du über dein Vermächtnis nach? Gibt es eine Show, bei der du sagen würdest: OK, das ist eine Sache, die in meine Fußstapfen treten darf?

Wir haben eine Show mit Nitro Circus produziert und wir lieben die Typen. Und dann gibt es noch so einen amerikanischen Comedian, der eine Prank-Show macht: Nathan Fielder. Der ist ziemlich großartig.

Es gibt eine Menge Prank-YouTuber, die ganz offensichtlich an die Tradition anknüpfen, die du mitbegründet hast. Hast du dir jemals etwas davon angeschaut und gedacht: "OK, dafür haben wir die Grundlage geschaffen"?

Nein, ich schaue mir das nicht wirklich an. Ich meine, Zach Holmes hat sowas gemacht, aber ich weiß nicht, ob er einen YouTube-Kanal hat. Ich habe seine Sachen online gesehen und dachte: Der Kerl ist wirklich lustig. Er hat's drauf. Eigentlich haben wir aber alle, die wir in dem Bereich gut finden, mit in den Film genommen.

Würdest du sagen, dass Jackass ein kulturelles Erbe hinterlassen hat? Und was wäre das genau?

Wir haben uns in unseren Filmen nie mit Politik oder Ähnlichem beschäftigt, wir wollen euch einfach nur zum Lachen bringen. Punkt. Ich meine, manchmal schockieren oder verwirren wir euch vielleicht. Aber wir versuchen eigentlich gar nicht, euch zu schockieren. Wir wollen euch einfach nur zum Lachen bringen. Wir hoffen, dass ihr euch gut amüsiert und nie vergesst, wie viel Spaß ihr mit uns hattet. Das bedeutet uns sehr viel.

Wann kommt Jackass Forever mit Johnny Knoxville im Kino?

Jackass Forever läuft seit dem 10. März 2022 im Kino. Neben der bekannten Jackass-Crew sind dort Gaststars wie Machine Gun Kelly oder Eric André zu sehen.

